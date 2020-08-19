Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа

Каждый год 19 августа православные христиане отмечают великий церковный праздник Преображения Господня.

История праздника

Иисус Христос знал, что время его страданий неотвратимо близится. Он рассказал своим ученикам, что скоро предстоит ему смерть в Иерусалиме, но они не поверили ему. И тогда сын божий решил «явить им Царство Свое прежде бесчестия Своего, чтобы, когда Он будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению Своему, добровольно, во спасение мира» (так написано у святого Ефрема Сирина).

Считается, что в этот день Иисус Христос предложил трем своим апостолам — Петру, Иоанну и Иакову — подняться на гору Фавор. Там Иисус начал молиться и в это время черты его и одеяние стали меняться — одежды побелели, ореол яркого света исходящий от него ослепил учеников. При этом Преображении присутствовали пророки Илия и Моисей, которые поведали Петру, Иоанну и Иакову, что предстоит их учителю в Иерусалиме. А потом с небес раздался глас Божий, который заявил, что перед ними Сын его возлюбленный.

В православии праздник Преображения Господня связывают с очищением души и укреплением веры. В народе этот день также именуют Яблочным Спасом. Так как по Богослужебному уставу 19 августа принято освящать яблоки или виноград нового урожая. Плоды символизировали дар Богу от природы.

Что можно делать 19 августа

Праздник Преображение Господне приходится на Успенский пост. В этот день верующим разрешается трапеза с рыбой. Перед самим церковным праздником православные христиане совершают Всенощное бдение. Вечером в храмах проводится торжественная служба, а утром — литургия с крестным ходом. После богослужения верующие освещают яблоки и другие плоды.

В этот день необходимо разделить угощения с родней и близкими друзьями, а также накормить нуждающихся. Считается, что 19 августа надо строго следить за своими поступками и делать только добрые дела, чтобы очистить душу от грехов.

Что нельзя делать 19 августа

Согласно православным традициям, 19 августа возбраняется делать любые хозяйственные дела как дома, так и на земле. Также нельзя проводить какие-либо водные процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие обряды проводить на Яблочный Спас, чтобы привлечь любовь и деньги?