Найден мертвым соратник беглого молдавского олигарха Плахотнюка

Ближайший соратник, деловой партнер и муж сестры беглого экс-главы Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка — Юрий Лункашу — свел счеты с жизнью под Кишеневым. Об этом сообщает сайт КР.RU.

По предварительной информации, бизнесмен Юрий Лункашу попросил личного водителя выехать за пределы города, чтобы «подышать свежим воздухом». Выйдя из автомобиля на трассе, предприниматель произвел выстрел себе в голову из пистолета Astra № 85034. Перед этим мужчина оставил записку.

«Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором », — написал друг беглого Плахотнюка.

Очевидно речь идет о, так называемом, Белом доме — элитной недвижимости, напоминающей архитектурой здание администрации президента США, которую приобрел бизнесмен.

Юрий Лункашу — близкий другом бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В России политика обвиняют в покушении на убийство и деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Плахотнюк, скрываясь от преследования, сбежал из Молдавии в июле 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимира Плахотнюка обвинили в захвате власти.