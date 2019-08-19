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  4. «Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото

«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото

, 12:24 Фото 1 673

Актриса выложила в сеть снимок, вызвавший у пользователей бурю эмоций.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова на своей странице в Instagram разместила очередной снимок, сделанный во время отдыха на Кипре. На фото загорелая 41-летняя артистка позирует вместе с подругой в купальнике на лестнице на территории одного из пляжей.

«Вспоминая вчерашний день!» — написала Ирина Пегова под публикацией.

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Instagram @pegovairina

Подписчики Заслуженной артистки РФ отметили ее шоколадный загар и постройневшую фигуру. Новая порция комплиментов от поклонников не заставила себя ждать.

«Как хороша! А похудела — просто восторг!»

«Какой красивый загар!»

«Супер-загар! Супер-фигура! Иришечка, супер!»

«Девчонки-красотки! Классные, загорелые, аппетитные!» — пишут пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пегова попрощалась с отпускными морем и солнцем.

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«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото

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