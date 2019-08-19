Актриса Ирина Пегова на своей странице в Instagram разместила очередной снимок, сделанный во время отдыха на Кипре. На фото загорелая 41-летняя артистка позирует вместе с подругой в купальнике на лестнице на территории одного из пляжей.
«Вспоминая вчерашний день!» — написала Ирина Пегова под публикацией.
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Подписчики Заслуженной артистки РФ отметили ее шоколадный загар и постройневшую фигуру. Новая порция комплиментов от поклонников не заставила себя ждать.
«Как хороша! А похудела — просто восторг!»
«Какой красивый загар!»
«Супер-загар! Супер-фигура! Иришечка, супер!»
«Девчонки-красотки! Классные, загорелые, аппетитные!» — пишут пользователи в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пегова попрощалась с отпускными морем и солнцем.