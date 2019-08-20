Образ певицы Аллы Пугачевой в красном платье вдохновил ее поклонников. В этом они признались под одним из постов на фан-странице Примадонны в Instagram. На снимке артистка сидит за столиком кафе и ест мороженое. При этом она одета в красное платье и черный пиджак, а дополнительный шарм образу Пугачевой придают крупные бусы, кольцо и очки.

Instagram @allapugacheva_koroleva

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«Вы богиня!» — прокомментировал фотографию один из пользователей.

«Алла Борисовна, вы прекрасны!» — восхитился другой.

«Будете моим вечным эталоном», — признался подписчик.

Также юзеры пожелали Примадонне огромного здоровья, чтобы она еще долго смогла радовать своих поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о снимках Аллы Пугачевой для Voguе.