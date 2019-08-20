Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
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Примите, наконец, весь происходящий в вашей жизни якобы негатив за опыт, это неотъемлемая часть судеб. Одно не может существовать без другого. Близнецы и Раки, пересмотрите свои приоритеты. Козерог, переосмысление — это и ваше волшебное слово. Посмотрите на свои собственные архивы и вдохните новую жизнь в старые идеи.
Овен — гороскоп на сегодня, 20 августа
Надежда и обновление — важные темы в вашей жизни прямо сейчас. Вы исцеляетесь на глубоко эмоциональном уровне. Это освобождающее чувство — знать, что старые раны больше не имеют власти над тобой. В настоящий момент все может быть или не быть в идеальном порядке, но у вас есть подозрение, что это скоро произойдет. Чтобы помочь этому процессу регенерации, больше отдыхайте. Проведите время возле водоемов.
Космический совет: соединитесь со стихией воды и очиститесь на глубоко эмоциональном уровне.
Телец — гороскоп на сегодня, 20 августа
Если есть что-то, чему этот этап в вашей жизни учит вас, так это быть тем, кем вы являетесь, не извиняясь. Когда вы приходите в себя, ваше отношение к миру трансформируется. Подружитесь с такими качествами как мужество и бесстрашие. Они будут вашими главными сообщниками в этом путешествии. Сегодня речь идет о том, чтобы полностью охватить вашу творческую энергию и не бояться протолкнуть конверт туда, куда вам нужно.
Космический совет: будьте смелее.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 20 августа
Негатив в вашей жизни — тоже опыт. Одно не может существовать без другого, примите этот факт. Если вы недавно обращались к вредным привычкам или токсичным веществам, чтобы выйти из состояния депрессии, то это неверный ход, поскольку будут последствия. Подумайте, как вы можете очистить свое пространство сейчас.
Космический совет: позвольте себе расслабиться.
Рак — гороскоп на сегодня, 20 августа
Питайтесь правильно, бегайте и спите восемь часов в день. Если вы не относитесь правильно к своему телу и душе, существует тенденция попадать в зону низких частот и переходить на вредные привычки и нездоровую пищу для утешения. Все, что вы делаете, имеет последствия. На этой неделе вы многого хотите достичь на работе. Находясь в правильном настроении, вы сможете двигать горы.
Космический совет: начните осознанную жизнь.
Лев — гороскоп на сегодня, 20 августа
Помните, что самообладание может быть достигнуто только с помощью тяжелой работы. Не бойтесь суетиться. Это то, что помогает вам подняться. Вы можете чувствовать, что должны пожертвовать своей личной жизнью, чтобы добиться успеха. Поверьте, что будут денежные вознаграждения. На данный момент сосредоточьтесь на усвоении всего, что встречается на вашем пути, как возможности учиться и расти.
Космический совет: не упустите карьерную возможность.
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Дева — гороскоп на сегодня, 20 августа
Все, что может сделать человек, сообщество может сделать лучше. Не стоит недооценивать силу командной работы, Девы. Научитесь синхронизировать свою энергию с командой, вы окажетесь в разных местах и поможете проекту, в котором вы работаете, развиваться в нужном месте.
Космический совет: подключитесь к силе коллектива.
Весы — гороскоп на сегодня, 20 августа
Когда старые раны поднимают их уродливые головы, легко попасть в пространство жертвы или обвинить обстоятельства во всем, что идет не так. Возьмите власть в свои руки, Весы. Будьте в курсе того, чему вас пытается научить эта рана. Это поможет вам уничтожить неприятную картину от самых истоков. Сосредоточение на ваших больших целях напомнит вам, что это слишком маленький блокпост, чтобы увязнуть в нем.
Космический совет: прекратите заглядывать в прошлое.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 20 августа
Наконец, время радости и смеха в вашем мире! Жизнь проходит полный круг. Вы завершили важный этап и готовы двигаться вперед. Ваши достижения принесут вам много наград. Но истинное счастье приходит от знания, что ты достиг чего-то, что казалось невозможным. Возвращайтесь домой в свое священное место, Скорпионы. Скажите молитву благодарности тем силам, которые поддержали вас в этом путешествии.
Космический совет: расслабьтесь.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 20 августа
Доверьтесь закону кармы. Это работает в вашу пользу. Если вы боролись за законную битву или ожидали исхода чего-либо, знайте, что карты перевернутся в вашу пользу. Сосредоточьтесь на том, чтобы держать свою совесть в чистоте, и добро, которое вы сделали для мира, вернется к вам.
Космический совет: закон кармы работает в вашу пользу.
Козерог — гороскоп на сегодня, 20 августа
Рождение и плодородие являются важными темами для вас сегодня. Каковы ваши дары миру, Козероги? Что пытается родиться через вас? Берегите свои идеи. Дайте им любовь и внимание, которых они заслуживают. Вы также можете почувствовать вдохновение в своих собственных архивах. Есть ли проект с огромным потенциалом, который у вас никогда не было возможности развивать? Вдохните в него новую жизнь. Изобретательство — ваше волшебное слово.
Космический совет: ваши творческие начинания благословлены.
Водолей — гороскоп на сегодня, 20 августа
Сегодня вас просят отдать свою жажду дикого и неизвестного, позволить Матери-Земле исцелить вас, поскольку небеса напоминают вам о безграничном потенциале, с которым вы родились. Нет никаких сомнений в том, что вы чувствуете минимумы больше, чем долгое время. У вас есть два варианта, Водолеи — спуститься в эту бездонную яму эмоций или сделать сознательное усилие, чтобы вырваться из плена, в котором вы находитесь. Вы уже знаете лучшую форму терапии, которая существует.
Космический совет: приготовьтесь к исцелению.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 20 августа
Афродита работает с вами, Рыбы. Позвольте себе быть любимым правильно. Позвольте себе заняться любовью правильно. Дверь чувственности открывается для вас прямо сейчас. Идите прямо внутрь. Позвольте себе побаловать себя множеством удовольствий, которые вам предлагаются в этот момент. Дар изобилия также ваш.
Космический совет: начните себя ценить.
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