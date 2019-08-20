Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

«Полегче, женщина!»: Звезда «Дома-2» похвасталась пышными формами без бюстгальтера Примите, наконец, весь происходящий в вашей жизни якобы негатив за опыт, это неотъемлемая часть судеб. Одно не может существовать без другого. Близнецы и Раки, пересмотрите свои приоритеты. Козерог, переосмысление — это и ваше волшебное слово. Посмотрите на свои собственные архивы и вдохните новую жизнь в старые идеи.



Овен — гороскоп на сегодня, 20 августа

Надежда и обновление — важные темы в вашей жизни прямо сейчас. Вы исцеляетесь на глубоко эмоциональном уровне. Это освобождающее чувство — знать, что старые раны больше не имеют власти над тобой. В настоящий момент все может быть или не быть в идеальном порядке, но у вас есть подозрение, что это скоро произойдет. Чтобы помочь этому процессу регенерации, больше отдыхайте. Проведите время возле водоемов.

Космический совет: соединитесь со стихией воды и очиститесь на глубоко эмоциональном уровне.

Телец — гороскоп на сегодня, 20 августа

Если есть что-то, чему этот этап в вашей жизни учит вас, так это быть тем, кем вы являетесь, не извиняясь. Когда вы приходите в себя, ваше отношение к миру трансформируется. Подружитесь с такими качествами как мужество и бесстрашие. Они будут вашими главными сообщниками в этом путешествии. Сегодня речь идет о том, чтобы полностью охватить вашу творческую энергию и не бояться протолкнуть конверт туда, куда вам нужно.

Космический совет: будьте смелее.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 20 августа

Негатив в вашей жизни — тоже опыт. Одно не может существовать без другого, примите этот факт. Если вы недавно обращались к вредным привычкам или токсичным веществам, чтобы выйти из состояния депрессии, то это неверный ход, поскольку будут последствия. Подумайте, как вы можете очистить свое пространство сейчас.

Космический совет: позвольте себе расслабиться.

Рак — гороскоп на сегодня, 20 августа

Питайтесь правильно, бегайте и спите восемь часов в день. Если вы не относитесь правильно к своему телу и душе, существует тенденция попадать в зону низких частот и переходить на вредные привычки и нездоровую пищу для утешения. Все, что вы делаете, имеет последствия. На этой неделе вы многого хотите достичь на работе. Находясь в правильном настроении, вы сможете двигать горы.

Космический совет: начните осознанную жизнь.