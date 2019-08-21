Какую обувь нельзя носить долго, если хотите сохранить здоровье ног?

Остеопат Владимир Животов рассказал Aif.ru, какая обувь особенно опасна для здоровья. Первыми в список попали туфли на высоком каблуке. Доктор призывает женщин запомнить два главных правила. Во-первых, шпильки — это обувь на выход, а не для дефиле по пути на работу. Второе: каблук выше шести сантиметров носить вообще не рекомендуется.

Все потому, что на каблуках центр тяжести женщины смещается вперед. Тело пытается это компенсировать, из-за чего положение костей и позвонков меняется на неестественное. При постоянном ношении высоких каблуков изменения становятся хроническими.

Носить шлепанцы, оказывается, тоже нельзя. В обуви на плоской подошве человек постоянно сгибает пальцы, чтобы вьетнамки держались на ногах. Из-за этого мышцы стопы перенапрягаются, и напряжение переходит выше — на голени, поясницу, бедра, даже шею.

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Нога ни в коем случае не должна болтаться в обуви постоянно. Поэтому для шлепанцев есть время и место — десять минут по пути на пляж или во время занятий в бассейне. В остальных случаях надо носить правильную обувь.

Владимир Животов не рекомендует злоупотреблять ортопедическими стельками, которые на самом деле плоскостопие не лечат. А купленные на распродаже туфли на полразмера меньше могут нанести вашим ногам серьезный урон. К слову, примерять обувь лучше всего вечером — когда ноги немного отекают.

Общее правило: нога должна чувствовать себя комфортно. Даже если туфли с узким носом очень красивы, долгое ношение может привести к передавливанию стопы и костным наростам.

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