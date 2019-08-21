«Ангелочки!» Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной

Поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина нашли ранее не опубликованный снимок Примадонны с пятилетней дочерью Лизой и разместили его на фан-странице в Instagram.

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«Мама с дочкой», — подписали фотографию поклонники.

Instagram @allapugachevaandherfamily

«Алла Борисовна! Какие вы обе красивые», — прокомментировал пользователь.

«Ангелочки!» — не сдержался другой.

«Мамина доченька! Мира вам и добра, красотки!» — пожелал юзер.

«Очаровательное фото!» — написал еще один поклонник.

«Какая же Лиза у них все же красивая!» — признался подписчик фан-страницы.

Также пользователи пожелали Пугачевой огромного здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о забавном совете, который Лиза дала бреющемуся отцу — Максиму Галкину.