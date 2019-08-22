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День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа

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Православные христиане в четверг, 22 августа, отмечают день памяти ученика Иисуса Христа, который стал апостолом вместо предателя Иуды.

Фото : joinfo.ua

Тема:
Погода 3969

Православные христиане в четверг, 22 августа, отмечают день памяти Матфея — ученика Иисуса Христа, который в последующем стал апостолом вместо Иуды-предателя.

После предательства, совершенного Иудой — одним из 12 апостолов Иисуса — злодею пришлось искать замену. Перст судьбы указал на Матфея. Во время служения и проповедования слова Божьего в Иудее, апостол Матфей совершал множество чудес: исцелял от недугов, изгонял бесов и даже воскрешал погибших. Однако иудейские гонители христиан вызвали апостола на суд, где потребовали от Матфея предать свою веры. Увидев, что ученик Христа не собирается отворачиваться от своего Бога, апостола осудили, забили камнями, а после отрубили голову.

Свое жутковатое прозвище «Змеесос» Матфей получил в древние времена, когда люди верили, что именно 22 августа змеи присасываются к вымени коров и выпивают молоко домашних животных.

Что можно делать 22 августа

В день Матфея Змеесоса принято делать из молока различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее. Советуется испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех.

Традиционно в этот день начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы. Однако в современном мире эксперты советуют не сушить, а замораживать зеленые продукты на зиму в холодильной камере. Так, «трава» сохранит большее количество полезных минералов и витаминов.

Что нельзя делать 22 августа

На Матфея Змеесоса ни в коем случае нельзя чем-либо хвастаться перед знакомыми — в будущем у вас это могут отнять. Также в этот день не рекомендуется ссориться с близкими — такое поведение может испортить отношения с родными на долгие годы. В Матфеев день запрещено чревоугодничать и употреблять алкогольные напитки. Праздник следует отмечать в кругу семьи за скромной трапезой.

Приметы на 22 августа

В этот день с древних времен люди следили за изменениями погоды. Приметы помогали определить — какими будут предстоящие осень и зима.

Сурки громко кричат — бабье лето будет жарким и длинным;

Холодный ветер — зима будет очень снежной;

Ясный день — осень без дождя и теплая зима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отмечать праздник святого Мирона Критского.

Тема:
Погода 3969
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