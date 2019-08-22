Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Перестаньте ругаться и винить себя за болезни. Дайте вашему организму отдохнуть и набраться сил. Полюбите свое тело, и оно обязательно ответит вам взаимностью. Раки, если вы будете работать на износ, вскоре ваше здоровье будет подорвано окончательно. Настолько, что в будущем придется потратить много сил и денег на лечение.

Будьте сегодня самим собой, не пытайтесь произвести впечатление на окружающих. Люди потянутся к вам, как только вы продемонстрируете им истинного себя. Для Близнецов сегодня идеальный день, чтобы воплотить свою творческую энергию в какой-либо масштабный проект. Главное — начать.

Сегодня все страстные мечтания Тельца могут начать сбываться. Вы — мастер проявлений. Создайте доску для визуализации, чтобы ускорить процесс исполнения желаний. Подумайте, чего вы хотите в личных отношениях и профессиональных? Выпишите все задумки на бумагу — это поможет определить, во что вам стоит вкладывать энергию.

Сегодня Овну предстоит быть максимально честным и с собой, и с окружающими. Признайтесь в давних ошибках и примиритесь со старыми обидчиками. Какую бы боль вам не причинили родственники в прошлом, никогда не забывайте — они ваша семья, самые близкие на этом свете люди.

Тельцы, не забывайте об огромных запасах космической энергии, таящихся в вас. Все, что вы загадаете — сбудется. Создайте доску визуализации, чтобы мечты исполнились как можно скорее. Овны сегодня примирятся с родственниками. Пора уже оставить прошлые обиды и залечить старые раны. Водолеям не стоит забывать о том, что дружба для них всегда должна быть на первом месте. Даже с любимым человеком.

Лев — гороскоп на сегодня, 22 августа

Перестаньте разыгрывать роль жертвы. Львы, вы — цари зверей, вам под силу абсолютно все. Хватит хныкать о своих неудачах, делайте реальные шаги на пути к своей цели. Слезы никому еще ничего не дали. Плакать без причины — глупо. В этом мире все исключительно в ваших руках.

Космический совет: возьмите себя в руки.

День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа

Дева — гороскоп на сегодня, 22 августа

Перестаньте цепляться за прошлое. Девы, вам предстоит приятное приключение, только дайте ему шанс на осуществление. Все проходит, но не стоит относиться к этому, как к трагедии. Всегда конец чего-то одного, означает начало другого. Сделайте шаг вперед — дальше вас поведет Вселенная.

Космический совет: главное — ничего не бойся.

Весы — гороскоп на сегодня, 22 августа

Практикуйте осознанный подход к жизни во всем. Начните с перехода на правильное питание и закончите отказом от токсичных отношений с кем бы то не было. Весы, у вас потрясающий дар к обучению, не стоит им пренебрегать. Берите от людей все, что они только могут дать. Любое знание, полученное сейчас, в будущем принесет невероятные плоды.

Космический совет: сделайте свою жизнь более стабильной.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 22 августа

Настало время принятия серьезного решения. Когда в жизни появляются два альтернативных варианта пути развития — выбирайте тот, который сложнее. Скорпионы, вам будет страшно и очень трудно. Однако если вы сейчас отступите, спрячетесь обратно в свое уютное логово — не стоит ждать от будущего приятных перемен и кардинальных сдвигов.

Космический совет: дверь с табличкой «деньги, слава, счастье» можно открыть уже сейчас.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 22 августа

Хватит скупиться и страдать из-за своих низких доходов. Стрельцы, мы живем один раз, понятно? Не стоит проводить вечер в гордом одиночестве за бокалом дешевого алкоголя. Лучше угостите им на домашней вечеринке всех своих друзей! Помните — можно быть самым счастливым человеком на земле, не имея при этом ни гроша в кармане.

Космический совет: научитесь отдыхать при ограниченных ресурсах.

Козерог — гороскоп на сегодня, 22 августа

В каждом человеке внутри сидит маленький ребенок, жаждущий веселья и приключений. Козероги, сегодня самое время побаловать своего. Дарите окружающим людям заразительный смех и интересные мысли. Проведите сегодняшний день так, как будто бы вы вернулись в детство: играйте, проказничайте, наслаждайтесь каждой минутой. Космический совет: побудьте несмышленым ребенком.

Водолей — гороскоп на сегодня, 22 августа

Несмотря на чувство глубокой влюбленности, помните, дружба для Водолеев всегда стоит на первом месте. Даже если речь идет о любовных отношениях. Веселитесь, развлекайтесь со своим партнером так, как будто это ваш самый близкий товарищ. Такое поведение только сблизит влюбленную пару и подарит новые эмоции.

Космический совет: позвольте себе не быть серьезным.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 22 августа

Самое время уделить внимание духовным познаниям. Только не углубляйтесь в медитативные практики: что толку три часа сидеть в позе лотоса, если познать себя вам поможет душевный разговор в близким родственником за чашкой чая? Дайте себе шанс — узнайте о себе что-то новое и полюбите это.

Космический совет: к любому недостатку можно отнестись, как к причине стать лучше.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа.