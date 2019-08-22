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  4. «Все свое!» Алла Пугачева забавно похвасталась пышной шевелюрой — видео

«Все свое!» Алла Пугачева забавно похвасталась пышной шевелюрой — видео

, 6:26 Видео 162

На фанатской странице звездного семейства Примадонны опубликовали юмористический ролик с ее участием.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaa

На фанатской страничке семейства Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей разместили забавный ролик. На архивном видео Алла Борисовна доказывает зрителям, что ее волосы настоящие.

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«У меня не парик! У меня только две штучки, которые я прикалываю! Это все свое!» — уверяет Примадонна.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от юмористического ролика с участием Аллы Пугачевой. Чувство ностальгии охватило подписчиков — на кадрах певица предстала перед зрителями еще ярко рыжей дамой в балахоне. Подписчики знаменитости наперебой стали уверять Аллу Борисовну в том, что она прекрасно выглядит. Фанаты, в большинстве своем, заявили, что уверены в натуральности пышной шевелюры кумира.

«Верим, Алла, верим!»

«У вас красивая, такая живенькая прическа. Ничего, никому показывать и доказывать не надо»;

«Шикарные волосы! Кто сказал, что у вас парик?»

«Да плюнь ты на всех злыдней, не надо никому ничего доказывать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники пришли в восторг от фото отдохнувших Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

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