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Легендарную Пальмиру возродили в 3D-модели — видео

, 9:36 Эфирная новость 23

Трехмерную модель города-памятника сирийским властям передали российские специалисты, они же помогут возродить разрушенные во время войны исторические здания.

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Фото, видео : ТАСС/Лейфер Константин, 5-tv.ru

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Петербургские специалисты помогут легендарной Пальмире получить второе рождение. Сирийским властям уже передали 3D-модель города-памятника, который был варварски разрушен во время войны. Теперь перед учеными, археологам и реставраторам стоит сложная задача — по крупицам воссоздать сразу несколько древнейших артефактов. 

Город, который обязан обрести вторую жизнь. На виртуальной карте площадью в двадцать квадратных километров — трехмерные двойники памятников Пальмиры в еще довоенном состоянии. Прошлое и будущее города-памятника. К возрождению основного культурного центра — музея Пальмиры — готовы присоединиться и сотрудники Эрмитажа.

Когда «оживет» город, узнавал Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сирии восстанавливают пострадавший во время боевых действий монастырь в Сайеднае.

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