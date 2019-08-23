Петербургские специалисты помогут легендарной Пальмире получить второе рождение. Сирийским властям уже передали 3D-модель города-памятника, который был варварски разрушен во время войны. Теперь перед учеными, археологам и реставраторам стоит сложная задача — по крупицам воссоздать сразу несколько древнейших артефактов.

Город, который обязан обрести вторую жизнь. На виртуальной карте площадью в двадцать квадратных километров — трехмерные двойники памятников Пальмиры в еще довоенном состоянии. Прошлое и будущее города-памятника. К возрождению основного культурного центра — музея Пальмиры — готовы присоединиться и сотрудники Эрмитажа.

Когда «оживет» город, узнавал Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сирии восстанавливают пострадавший во время боевых действий монастырь в Сайеднае.