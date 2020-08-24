Евпатий Коловрат: Что ни в коем случае нельзя делать 24 августа?

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Карина Бернтгольц
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24 августа на Руси чтят память Евпатия Коловрата и святых Феодора и Василия. 5-tv.ru рассказывает о том, каких занятий лучше остерегаться в этот день, а каким делам, наоборот, уделить больше внимания.

Евпатий Коловрат: Что ни в коем случае нельзя делать 24 августа?

Фото: Wikipedia.org

В понедельник, 24 августа, в России чтут память сразу нескольких значимых личностей — славянского богатыря Евпатия Коловрата, а также православных преподобномучеников Феодора и Василия.

Даты жизни Евпатия Коловрата известны весьма приблизительно (около 1200 — до 11 января 1238). История сохранила о нем память как о легендарном русском богатыре, герое рязанского народного сказания времен нашествия Батыя.

Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили раньше Евпатия Коловрата — в ХI веке. Известно, что они обитали в Ближних пещерах Киева. Святой Феодор все свое добро раздал нуждающимся и ушел в монастырь. Когда в сердце его поселилась скорбь о розданном богатстве, его утешил живший вместе с ним в келье преподобный Василий. Он предложил все, что имел сам и тогда Феодор раскаялся. Однако от греха сребролюбия Феодор избавился только через много лет.

Преподобномученики Феодор и Василий погибли от руки князя Мстислава Святополковича, который приказал замучить их до смерти, пытаясь вызнать место, где спрятаны сокровища.

Этот день традиционно связан с большим количеством примет и запретов.

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Что нельзя делать 24 августа

На Евпатия категорически запрещается употреблять любой алкоголь — считается, что 24 августа духи предков могут прийти и наказать за пьянство.

Кроме того, настрого запрещено ходить на болота или в болотистую местность. Завидев в Евпатьев день огоньки над болотом, на Руси говорили, что это души умерших, которые пришли на одни сутки в наш мир, и в открытый на болотах проход между мирами с легкостью может затянуть живого человека.

Существовало поверье, что 24 августа по кладбищам и болотам ходит белый конь. Животное обходит все могилы, роет землю и «плачется». На Руси верили, что это конь Евпатия Коловрата ищет своего хозяина.

Что можно делать 24 августа

Считалось, что святые Феодор и Василий покровительствуют в этот день уходу за домашней живностью. Мужчинам рекомендовалось 24 августа заняться стрижкой овец, а женщинам советовали вычесывать кошек и собак, а из собранной шерсти изготавливать пояса, талисманы и обереги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что категорически нельзя делать в день Матфея Змеесоса.

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