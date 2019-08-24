Диетолог рассказал, как сбросить лишний вес, не отказывая себе в пицце

Диетолог Грейми Томильсон рассказал о том, как быстро похудеть без строгих ограничений в еде, сообщает британский таблоид The Sun. По словам специалиста, для того, чтобы сбросить вес, необходимо уменьшить порции. Иногда блюда кажутся не такими уж огромными, однако в них может содержаться в несколько раз больше калорий, чем необходимо организму.

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В качестве примера Грейми Томильсон привел пиццу с пепперони марки Domino's. Стандартная содержит 678 калорий, а большая — 1923.

«Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков», —отметил диетолог.

Грейми Томильсон добавил, что именно из-за переедания увеличивается вес.

Ранее диетолог рассказала, почему некоторым никогда не удастся похудеть. Одни на правильном питании быстро теряют вес, а другие не могут сбросить и 500 граммов. Эксперт назвала несколько факторов, влияющих на отсутствие результата.