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  4. «Одно лицо!»: Лайму Вайкуле в кокошнике спутали с Кристиной Орбакайте — фото

«Одно лицо!»: Лайму Вайкуле в кокошнике спутали с Кристиной Орбакайте — фото

, 14:11 Фото 152

Селфи с латвийской певицей Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @alla_orfey, @fanclub_laima_vaikule_love

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле — давние подруги. Примадонна часто проводит время с латвийской певицей и делится с подписчиками в своем Instagram-аккаунте фотографиями с их совместных встреч. Недавно Примадонна опубликовала интересное селфи с Лаймой Вайкуле в кокошнике.

«Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых», — написала Пугачева.

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Instagram @alla_orfey

Однако поклонники сначала решили, что рядом с Примадонной ее дочь Кристина Орбакайте, а не Лайма Вайкуле. Видимо, «слишком молодо» выглядит латвийская певица, добавляют сходства с дочерью Пугачевой светлые волосы.

«Я даже и не поняла, где Алла Борисовна, а где Кристина! Ну одно лицо и один с Кристиной возраст! Так держать!»

«Я думала, там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь»;

«Думала, что это Кристина, пока не прочитала»;

«Да это Кристина, а не Лайма! На нос посмотрите и очертания губ», — разъяснил фанатам один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики раскритиковали ноги Пугачевой в стильном мини.

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