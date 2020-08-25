Фотя Поветенный: народные приметы и почему 25 августа категорически нельзя ссориться

25 августа 2019 года православная церковь почитает день памяти мучеников Фотия и Аникиты, приходившимися друг другу родственниками — племянником и дядей.

Аникита был сенатором в Никомидии во времена правления императора Диоклетиана в конце III — начале IV веков. Чиновник пошел против монарха в момент, когда тот решил выставить на городской площади орудия казни для устрашения христиан. Император в порыве гнева приказал подвергнуть Аникиту истязаниям, после чего бросить на растерзание диким зверям. Лев, которого выпустили из клетки, вместо того, чтобы рвать мученика, стал к нему ласкаться.

Против пришедшего в немилость императора сенатора Аникиты пытались применять разные способы казней, но бог спасал его раз от раза. После этого племянник мученика Фотий бросил Диоклетиану: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!». Разъяренный монарх приказал сжечь обоих в огромной печи.

Вдохновленные подвигами Аникиты и Фотия, многие христиане по доброй воле шагнули в огонь и скончались с молитвой на устах. Когда люди увидели, что огонь не тронул тела мучеников, вдохновившись этим чудом многие язычники уверовали во Христа.

Этот день на Руси был прозван Фотей Поветенным. 25 августа христиане занимались уборкой на поветях — хозпостройке, где складировался инвентарь для работы в поле.

«Фотя Поветенный хозяину покоя не дает — на поветь зовет», — говорили мужики в старину.

По поверью, было недопустимо, чтобы «на поветях черт ногу переломил».

Что нельзя делать 25 августа:

В этот день категорически нельзя давать ребенку пищу через костер — он может стать вором.

Не ссорьтесь с близкими — день сулит долгую разлуку.

Считается, что 25 августа не подходит для шумных вечеринок и алкогольных возлияний, к тому же продолжается пост.

Что можно делать 25 августа:

Считается, что к этому дню поспевает черемуха и ее можно собирать, чтобы потом долгими зимними вечерами радовать себя пирогами с черемухой и довольно экзотическим вареньем из этих ягод с твердой крупной косточкой.

Народные приметы:

Ранние заморозки, первый иней в этот день говорили о богатом урожае озимых, в особенности лука и чеснока.

Большое количество росы в этот день предвещало ясную погоду на ближайшую неделю.

Если на Фотю Поветенного небо ясное — будет много подберезовиков. Пасмурная погода — к короткому бабьему лету.

Долго моющаяся кошка 25 августа — к теплой погоде. Крот, который встретился на пути, мог быть приметой несчастья. Громко квакающие лягушки предупреждают о дожде.

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