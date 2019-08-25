Приближается осень — период, когда хозяйки традиционно заготавливают различную консервацию на зиму. Однако домашние закрутки могут нести в себе серьезную угрозу здоровью и даже жизни людей. Об этом предупредил автор кулинарных книг и эксперт в области фитохимии Игорь Сокольский.

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Как объяснил специалист, часто роковая ошибка совершается хозяйками еще на этапе отбора продуктов для блюда. Часто для консервации используются слегка подпорченные продукты. Однако даже если перед готовкой срезать плесень и гниль, в оставшуюся мякоть могут успеть проникнуть микротоксины, которые не уничтожаются после термической обработки. Эти токсины могут стать причиной развития онкологических заболеваний, предостерегает Сокольский.

Кроме того, передает URA.RU, опасность могут представлять варенья из ягод и фруктов с косточками. В них содержится вещество амигдалин — в человеческом организме оно превращается в смертельно опасную синильную кислоту. При этом количество амигдалина в консервации со временем увеличивается.

Автор кулинарных книг также порекомендовал отказаться от использования аспирина при засоле овощей. В рассоле с этим ингредиентом создается токсичная кислая среда, способная существенно повредить слизистую оболочку желудка. А сочетание с алкоголем и вовсе может вывести из строя кишечник.

Для хозяек, которые уже позаботились о безопасности своих будущих консерваций, 5-tv.ru приготовил рецепт «ленивого» варенья из замороженной вишни.