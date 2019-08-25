  1. Пятый канал
  4. Чем домашняя консервация может быть опасна для жизни — мнение эксперта

Чем домашняя консервация может быть опасна для жизни — мнение эксперта

, 9:33 99

Специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал о том, как сделать домашние заготовки не только вкусными, но и безопасными для жизни и здоровья.

Фото : ТАСС/Смирнов Владимир

Приближается осень — период, когда хозяйки традиционно заготавливают различную консервацию на зиму. Однако домашние закрутки могут нести в себе серьезную угрозу здоровью и даже жизни людей. Об этом предупредил автор кулинарных книг и эксперт в области фитохимии Игорь Сокольский.

Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Как объяснил специалист, часто роковая ошибка совершается хозяйками еще на этапе отбора продуктов для блюда. Часто для консервации используются слегка подпорченные продукты. Однако даже если перед готовкой срезать плесень и гниль, в оставшуюся мякоть могут успеть проникнуть микротоксины, которые не уничтожаются после термической обработки. Эти токсины могут стать причиной развития онкологических заболеваний, предостерегает Сокольский.

Кроме того, передает URA.RU, опасность могут представлять варенья из ягод и фруктов с косточками. В них содержится вещество амигдалин — в человеческом организме оно превращается в смертельно опасную синильную кислоту. При этом количество амигдалина в консервации со временем увеличивается.

Автор кулинарных книг также порекомендовал отказаться от использования аспирина при засоле овощей. В рассоле с этим ингредиентом создается токсичная кислая среда, способная существенно повредить слизистую оболочку желудка. А сочетание с алкоголем и вовсе может вывести из строя кишечник.

Для хозяек, которые уже позаботились о безопасности своих будущих консерваций, 5-tv.ru приготовил рецепт «ленивого» варенья из замороженной вишни.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +10°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Последние новости

10:42
«Розовенький и разговаривает»: Супруга Петра Мамонова о состоянии актера после инфаркта
10:26
Видео: В Красноярске женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса
10:09
Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки
9:55
Из дома московского пенсионера украли более 14 миллионов рублей
9:33
Чем домашняя консервация может быть опасна для жизни — мнение эксперта
9:15
Заморозки? Москвичам обещают похолодание в конце августа

Сейчас читают

В США арестовали шестерых пенсионеров за оргию в парке
«Спящая красавица»: Голая Гагарина дремлет в кресле завернувшись в одеяло — фото
«Красавчик, как и папа»: Валерий Меладзе показал повзрослевшего сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги