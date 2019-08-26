Сегодня на повестке у шеф-повара Рустама Тангирова — вкусный рецепт умеренно острой закуски из баклажанов на зиму, ведь сейчас самое время заниматься заготовками. Для этого вам понадобятся один баклажан, два помидора, три зубчика свежего чеснока, 50 граммов томатной пасты, 20 граммов кинзы, десять граммов укропа, один перец, пять миллилитров соуса табаско, одна чайная ложка сахара, столько же соли, молотый черный перец и нерафинированное масло.

Когда весь нужный продуктовый набор собран, сначала нужно приступить к нарезке баклажанов, а затем нарезать чеснок и зелень. После этого настает время выложить баклажаны на сковороду, и подготовить томаты — в данном случае натереть и также отправить в сковороду. Следом добавляем все остальные ингредиенты. Перцы также нужно предварительно нарезать. Несколько минут на огне и готово! Перекладывайте закуску в банку.

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