  1. Пятый канал
  4. Как быстрее выйти замуж при нехватке мужчин в РФ — советы психолога

Как быстрее выйти замуж при нехватке мужчин в РФ — советы психолога

, 15:44 127

Эксперт раскрыл секреты успеха в личной жизни.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Россиянкам посоветовали меньше придираться к потенциальным спутникам жизни. Такой подход при дефиците мужчин, как сообщает URA.RU, поможет быстрее выйти замуж.

«В первую очередь, российским женщинам следует перестать конкурировать с другими, а направить свое внимание на то, чтобы увеличивать уровень счастья мужчины рядом с собой. Только это будет мотивировать мужчин оставаться рядом с женщиной, вступать с ней в брак и продолжать род», — утверждает психолог Павел Жавнеров.

Дает специалист и другие советы. Например, не слишком зацикливаться на статусе и богатстве кандидата в мужья, а обращать внимание на психологическую совместимость и комфортное совместное времяпровождение. Также стоит не медлить с выбором партнера и как можно быстрее отправляться регистрировать отношения в ЗАГС.

Такие рекомендации, как утверждает психолог, как никогда актуальны для россиянок. Согласно данным, опубликованным Росстатом, представительниц слабого пола в стране больше. Так, на тысячу мужчин приходится 1154 женщины. По прогнозам экспертов, к 2036-му эта пропорция составит тысячу к 1128. К ситуации, когда женщин больше, чем мужчин, приводят высокие риски смертности сильного пола.

Иная обстановка наблюдается только на Чукотке. Там сегодня процентное соотношение — тысяча к 956. А через 17 лет на тысячу чукотских мужчин будет приходиться 813 женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие женские сексуальные привычки раздражают мужчин.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +13°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

17:07
Известного российского актера и музыканта Петра Мамонова прооперировали
16:58
Видео: Фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тысяч зрителей
16:56
Видео: Евгений Плющенко показал, как тренирует маленького сына на льду
16:49
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
16:45
Видео: Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
16:34
За нападение собак на людей хозяев предлагают наказывать уголовно

Сейчас читают

«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева
Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения
5-tv.ru публикует фото с места обнаружения СВУ в больнице университета Мечникова в Петербурге

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги