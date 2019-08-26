Россиянкам посоветовали меньше придираться к потенциальным спутникам жизни. Такой подход при дефиците мужчин, как сообщает URA.RU, поможет быстрее выйти замуж.

«В первую очередь, российским женщинам следует перестать конкурировать с другими, а направить свое внимание на то, чтобы увеличивать уровень счастья мужчины рядом с собой. Только это будет мотивировать мужчин оставаться рядом с женщиной, вступать с ней в брак и продолжать род», — утверждает психолог Павел Жавнеров.

Дает специалист и другие советы. Например, не слишком зацикливаться на статусе и богатстве кандидата в мужья, а обращать внимание на психологическую совместимость и комфортное совместное времяпровождение. Также стоит не медлить с выбором партнера и как можно быстрее отправляться регистрировать отношения в ЗАГС.

Такие рекомендации, как утверждает психолог, как никогда актуальны для россиянок. Согласно данным, опубликованным Росстатом, представительниц слабого пола в стране больше. Так, на тысячу мужчин приходится 1154 женщины. По прогнозам экспертов, к 2036-му эта пропорция составит тысячу к 1128. К ситуации, когда женщин больше, чем мужчин, приводят высокие риски смертности сильного пола.

Иная обстановка наблюдается только на Чукотке. Там сегодня процентное соотношение — тысяча к 956. А через 17 лет на тысячу чукотских мужчин будет приходиться 813 женщин.

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