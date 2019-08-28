Ореховый (Хлебный) Спас: что нужно и чего категорически нельзя делать 29 августа

Православные христиане в четверг, 29 августа, отмечают третий Спас. В народе этот день называют Ореховым или Хлебным Спасом. Однако церковное название праздника — перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, поэтому еще он еще называется Спасом на холсте или Холщовым Спасом.

Предание гласит, что во времена земной жизни Иисуса Христа в сирийском городе Едесса жил царь, который страдал от проказы. Прослышав о чудесных исцелениях, которые совершал Спаситель, послал он в Иерусалим писца Ананию с просьбой к Христу прийти в Едессу и вылечить его, поскольку сам он передвигаться не мог. А кроме того, попросил Ананию, который слыл искусным живописцем, написать портрет Сына Божия.

Однако с задачей посланец царя не справился — он не смог запечатлеть черты Спасителя, которые постоянно менялись под действием исходившей от него «невыразимой благодати». Однако Иисус, догадавшись о проблеме, явил чудо. Он попросил принести сосуд с водой, омыл в нем лицо и отер сложенным вчетверо полотном. В тот же миг черты Спасители проступили на ткани. Анания отвез полотно царю Авгарю. Тот простерся перед изображением, как гласит предание, «с верой и любовью», и исцелился от проказы — осталась всего одна язва на лбу. Но и она исчезла, когда правитель принял крещение.

Горожане почитали Нерукотворный образ в течение многих веков, а в 944 император Константин приказал перенести полотно в Константинополь, что и было сделано 29 августа. И хотя в XIII веке во время крестового похода святыня была утеряна, православные отмечают праздник ежегодно.

В народе же в этот день издавна было принято торговать холстами и полотнами — специально для этого устраивались ярмарки. Считалось, что если купить изделия из ткани в Холщовый Спас, весь год будет сопутствовать удача.

А еще 29 августа начинался сбор урожая орехов — отсюда еще одно название праздника. Хлебным же Спас стали называть потому, что в это время заканчивалась уборка хлеба. Из муки нового урожая хозяйки готовили пироги, пряники и булки с ореховой начинкой. Такой выпечкой принято было угощать родных и соседей.

В Ореховый Спас заготавливают лечебные настойки — орехи заливают водкой или коньяком и убирают в темное место. Такой напиток зимой поможет победить простуду. Нелишним также будет запастись вениками для бани из веток орешника.

Кстати, по вкусу первого съеденного в Третий Спас ореха можно узнать будущее. Если он окажется сладким — ждет счастье и благополучие, а коли горький — не избежать трудностей и разочарований.

Есть еще одно поверье: если положить в этот день в кошелек сросшиеся между собой орехи, весь последующий год будет очень удачным в финансовом плане.

Однако чего категорически нельзя делать в этот праздник, так это обижать близких, ругаться и отказывать в помощи нуждающимся.

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