Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Жена звезды Comedy Club Демиса Карибидиса снова беременна? Овен, отличное время, чтобы развить то, что у вас уже есть, и начать строить планы на будущее. Покажите миру, что вы получили, и посмотрите, как он ответит взаимностью. Все в движении, что означает, что вам нужно оставаться на месте. Контролировать волнение. Все происходит в идеальное время. Рыбы, продолжайте работать и строить отношения, которые вы всегда хотели.



Овен — гороскоп на сегодня, 29 августа

Окруженный счастьем и эмоциональной безопасностью, вы, казалось, нашли секрет исполнения всех ваших желаний. Это отличное время, чтобы развить то, что у вас уже есть, и начать строить планы на будущее.

Ваше сердце сейчас переполнено, и, если вы будете делиться этим, то все станет лучше и лучше. Покажите миру, что вы получили, и посмотрите, как он ответит взаимностью. Одинокие Овны, вы находитесь в гораздо лучшем эмоциональном состоянии. Это означает, что пришло время проявить себя и найти то, что вы ищете.

Космический совет: начните строить планы на будущее.

Телец — гороскоп на сегодня, 29 августа

Это только верхушка айсберга, Телец. Пришло время углубиться в себя и взглянуть на то, что вы подавляли в себе. Вся эта эмоциональная суматоха стоит вам покоя и душевного здоровья.

Тяга во всех направлениях может быть утомительной. Вам не нужно принимать решение сейчас. Пусть ночь пойдет своим чередом и посмотрите, что осталось, когда взойдет солнце.

Космический совет: не торопитесь, чтобы принять решение. Пусть все идет своим чередом.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 29 августа

Вы знаете, что нужно сделать. Снимите повязку и сделайте, наконец, этот трудный выбор. Попытка спасти себя от вреда этого выбора просто создает больше несчастий. Обдумайте решение и поверьте в себя и во Вселенную.

Космический совет: поверьте в себя.

Рак — гороскоп на сегодня, 29 августа

На вашем пути будет множество новых начинаний. Мир - это ваша устрица, Рак. Вы успешно завершили один этап своей жизни, и пришло время перейти к более серьезному этапу, наполненному потенциалом роста.

Прыгайте, прыгайте и прыгайте в этот новый мир, со всеми уроками прошлого, направляющими ваш путь.

Космический совет: единственный путь - только вперед.