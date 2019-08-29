Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
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Овен, отличное время, чтобы развить то, что у вас уже есть, и начать строить планы на будущее. Покажите миру, что вы получили, и посмотрите, как он ответит взаимностью. Все в движении, что означает, что вам нужно оставаться на месте. Контролировать волнение. Все происходит в идеальное время. Рыбы, продолжайте работать и строить отношения, которые вы всегда хотели.
Овен — гороскоп на сегодня, 29 августа
Окруженный счастьем и эмоциональной безопасностью, вы, казалось, нашли секрет исполнения всех ваших желаний. Это отличное время, чтобы развить то, что у вас уже есть, и начать строить планы на будущее.
Ваше сердце сейчас переполнено, и, если вы будете делиться этим, то все станет лучше и лучше. Покажите миру, что вы получили, и посмотрите, как он ответит взаимностью. Одинокие Овны, вы находитесь в гораздо лучшем эмоциональном состоянии. Это означает, что пришло время проявить себя и найти то, что вы ищете.
Космический совет: начните строить планы на будущее.
Телец — гороскоп на сегодня, 29 августа
Это только верхушка айсберга, Телец. Пришло время углубиться в себя и взглянуть на то, что вы подавляли в себе. Вся эта эмоциональная суматоха стоит вам покоя и душевного здоровья.
Тяга во всех направлениях может быть утомительной. Вам не нужно принимать решение сейчас. Пусть ночь пойдет своим чередом и посмотрите, что осталось, когда взойдет солнце.
Космический совет: не торопитесь, чтобы принять решение. Пусть все идет своим чередом.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 29 августа
Вы знаете, что нужно сделать. Снимите повязку и сделайте, наконец, этот трудный выбор. Попытка спасти себя от вреда этого выбора просто создает больше несчастий. Обдумайте решение и поверьте в себя и во Вселенную.
Космический совет: поверьте в себя.
Рак — гороскоп на сегодня, 29 августа
На вашем пути будет множество новых начинаний. Мир - это ваша устрица, Рак. Вы успешно завершили один этап своей жизни, и пришло время перейти к более серьезному этапу, наполненному потенциалом роста.
Прыгайте, прыгайте и прыгайте в этот новый мир, со всеми уроками прошлого, направляющими ваш путь.
Космический совет: единственный путь - только вперед.
Лев — гороскоп на сегодня, 29 августа
Не позволяйте себе увлекаться ложным чувством безопасности. Тот факт, что вещи одинаковы, означает, что не было никакого роста.
Сохранение старых привычек, моделей или отношений приведет к потере вашей индивидуальности. Лев, и сожгите все, что ядовито рядом с вами.
Космический совет: отпустите старые модели.
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Дева — гороскоп на сегодня, 29 августа
Это период обучения и открытий для вас. Будьте любознательным учеником и узнайте способы любви и дружбы. Начни внутри себя, Дева. Поймите, что вы хотите, прежде чем отправиться на поиски.
Погоня за любовью может быть драматичной, но поиск любви к себе гораздо веселее. Счастливого пути!
Космический совет: начните со своего внутреннего мира путь к настоящему счастью.
Весы — гороскоп на сегодня, 29 августа
Яростно независимый, тебе не нужен кто-то еще, чтобы быть счастливым. Мудрее, накопленная годами, подскажет, что действительно важно в жизни.
Знайте, каких людей вы привлекаете. Не каждый может встретиться с вами там, где вы находитесь, поэтому используйте магию, чтобы привлечь равных, которые дополнят вас.
Космический совет: знайте, каких людей вы привлекаете.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 29 августа
Это происходит. Вся тяжелая работа теперь пожинает плоды, которые вы хотели. Все в движении, а это значит, что вам нужно оставаться на месте.
Контролируйте волнение. Вещи происходят в идеальное время. Держитесь за землю и наблюдайте, как искры превращаются в пламя, которое вы искали.
Космический совет: не давите слишком сильно. Все происходит в нужное время.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 29 августа
Держите каналы связи открытыми всегда. Не позволяй своему продуманному разрушить это для тебя, Стрелец. Доверие является основой, на которой строятся отношения. Чем прочнее фундамент, тем дольше все будет продолжаться. Кроме того, поддерживайте здоровые границы. Слишком много всего плохого.
Космический совет: только хорошие флюиды.
Козерог — гороскоп на сегодня, 29 августа
Любовь в воздухе, Козерог. Людям трудно устоять перед тем золотым сиянием, которое вы излучаете. Используйте это время, чтобы привлечь кого-то, кто соответствует вашей энергии. Доверьтесь своей интуиции, чтобы направлять вас, когда они появляются.
Космический совет: доверьтесь своей интуиции
Водолей — гороскоп на сегодня, 29 августа
Настолько необходимая стабильность, наконец, на картах. Пусть голова сейчас правит сердцем. Логика и рассуждение помогут вам лучше, чем эмоциональное безумие. Будьте ответственны за свои собственные действия и наблюдайте, как происходит волшебство.
Космический совет: последовательность является ключевым действием.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 29 августа
Вы строите пирамиду, Рыбы, и вы успешно заложили ее фундамент. Теперь вы находитесь на пути роста и исследования. Это время счастья и безопасности, так как здоровое чувство окружает вас и вашего любимого человека. Продолжайте работать и строить отношения, которые вы всегда хотели.
Космический совет: Продолжайте работать и строить отношения, которые вы всегда хотели.
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