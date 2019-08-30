Астрологи объяснили, почему некоторых женщин не берут замуж

Есть четыре знака зодиака, родившись по которыми, женщины пользуются большим успехом у мужчин, но создать прочную семью у них часто никак не получается. Почему мужчины бегут от них, объяснили астрологи.

Как пишет «MK», женщины, рожденные под знаком Весов изящны и нежны. Они нравятся многим мужчинам, но именно это и отпугивает поклонников. Ведь мало кто готов стоять в очереди из конкурентов за вниманием той, у которой богатый выбор.

Женщины-Стрельцы обладают, казалось бы, неоценимым качеством — честностью. Но часто при этом они бывают слишком прямолинейны. Мужчины хотят, чтобы любимая восхищалась им, жаждут комплиментов, но сладкой лжи от Стрельцов они и не дождутся.

Рожденные под созвездием Девы — безупречны. Это достоинство и играет с ними злую шутку. Перфекционизм этих женщин отпугивает потенциальных женихов, которые боятся не соответствовать высокому стандарту.

Женщины-Тельцы темпераментны и этим привлекают мужчин. Но при этом они еще и собственницы, а ревность всегда отпугивает даже самых любящих партнеров.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 худших жен по знаку зодиака по мнению астрологов.