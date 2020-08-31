День Флора и Лавра: что категорически нельзя делать 31 августа

Православные христиане в пятницу, 31 августа чтят память священномучеников Флора и Лавра. Это родные братья, которые были искусными каменщиками. Во время строительства храмов, мужчины проповедовали учение Иисуса Христа, а плату за работу подавали в качестве милостыни беднякам.

Однажды Флор и Лавр в достроенном храме совершили молитву с другими православными христианами и поплатились за это. Правитель, исповедующий язычество, приказал сжечь всех прихожан, а братьев-каменщиков бросить в колодец и засыпать землей. 31 августа принято почитать лошадей, потому что в день обретения мощей Флора и Лавра в городе прекратился крупный падеж скота.

Что нужно делать 31 августа

В этот праздник принято почитать лошадей. Рекомендуется угостить животное каким-либо лакомством: яблоками, сахаром, пирогами. Можно даже порадовать зверя пивом.

Как сообщает Utro.ru, в этот день лошадей по традиции купают, расчесывают, кормят и выгуливают. Благодаря такой заботе, человек получает благословение от святых. Также делается выпечка в форме коней с двумя головами, а для табунщиков готовили особый пирог.

Есть поверье, что в этот день трава обладает способностью «вещать». Если прийти в лес или парк в одиночестве и сесть на лужайку, можно услышать, как растения «пророчат». Также 31 августа принято сушить полынь. Траву нужно собрать в небольшой веник и спрятать его в укромное место — такой оберег может уберечь от появления в доме нечистой силы.

Что нельзя делать 31 августа

Ни в коем случае в этот день нельзя заставлять лошадей работать. Воспрещается обижать животных, проявлять по отношению к ним грубость и агрессию. Женщинам нельзя проводить вечер 31 августа вне дома — лучше остаться в кругу семьи и скоротать время за рукоделием.

В этот праздник нельзя лениться, так как издавна с этого дня начинали сбор урожая с плодовых деревьев. Городским жителям можно приобрести яблоки или груши в магазине и сварить на зиму компот.

Приметы 31 августа

Многие приметы и поверья древних о погоде актуальны и в настоящее время.

Ясный и погожий день — к быстрому приходу непогоды;

Низкие облака — к затяжным дождям;

Очень жаркий день — к дождливому сентябрю;

Корни у полыни тонкие — следующий год будет неурожайным.

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