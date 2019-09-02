Самойлов день: что категорически нельзя делать 2 сентября?

В понедельник, 2 сентября, православные верующие чтят память библейского пророка Самуила. В народе праздник называют «Самойлов день». В переводе имя Самуила означает «услышанный богом». С юных лет Самуил мог предрекать различные события. Так, первым откровением, которое получил мальчик, стало предсказание падение дома судьи — за грехи и нескромное поведение его сыновей.

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На Руси в этот день категорически запрещалось оставлять детей без присмотра. К ребенку, оставленному одному даже на несколько минут, могут прийти злые духи, которые в лучшем случае сильно напугают малыша. В худшем случае, верили наши предки, нечистые силы могут наслать на оставленного в одиночестве ребенка страшные болезни.

Также настоятельно не рекомендовалось стричь 2 сентября волосы — считалось, что таким образом можно укоротить свою жизнь.

Пророк Самуил — заступник и покровитель всех мужчин. Поэтому в его день правильным будет порадовать кого-либо из представителей сильного пола в своей семье — сына, брата, отца, мужа и так далее. А вот ругаться в Самойлов день не стоит. Причем плохой приметой считается не только открытый конфликт, но и любой способ выяснения отношений.

Избегали на Руси в Самойлов день и принятия решений, связанных с любовью и семейной жизнью — дата считалась неподходящей для сватовства и разговоров о возможной свадьбе.

Традиционно 2 сентября во всех домах жарили картошку с грибами — считалось, что это блюдо привлечет богатый урожай и сытую зиму. Также на столе обязательно присутствовала свекла — этот овощ традиционно считался «девичьим». В основном уборкой свеклы занимались молодые незамужние девушки. Даже существовало поверье, согласно которому красоты больше у той невесты, которая «больше свекольнице кланяется». Поэтому свекольные блюда ставили на стол в надежде, что незамужние девушки семьи вскоре обретут свое счастье.

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