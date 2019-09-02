«Эпоха!» Галкин выложил в сеть запись 18-летней красавицы Пугачевой

Максим Галкин выложил в сеть запись 18-летней Аллы Пугачевой, сделанную в 1967 году для детской телепередачи «Будильник». Как пояснил артист, на снимках — совсем юная худенькая девушка, за кадром звучит песня «Я иду из кино» композитора Бориса Савельева на стихи Инны Кашежевой, исполненная молодой певицей годом ранее.

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Не все поклонники Примадонны поверили, что на видео нежным тоненьким голоском поет действительно их кумир.

«Неужели это Алла поет?»

«Вообще не похожа, и голос совсем другой. Такая прикольная».

«Какая прелестная трогательная девочка!»

«А Гарри как здесь похож на нее!»

«Какая прелесть! Какой нежный голосок!»

«Женщина—эпоха!»

«Бог ей подарил огромный талант, и она его с честью пронесла по жизни и щедро дарила людям!» — пишут комментаторы.

В 1964 году Алла Пугачева окончила музыкальную школу и общеобразовательную восьмилетку и поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова в Москве. А уже на втором курсе ездила на гастроли по стране с Мосэстрадой. А всесоюзная слава пришла к певице после ее победы на конкурсе «Золотой Орфей» в 1975 году, где она исполнила песню «Арлекино».

Ранее 5-tv.ru публиковал снятое Пугачевой видео, на котором ее муж Максим Галкин и подруга Лайма Вайкуле, исполняют зажигательный танец в ресторане.