Задержаны убийцы организатора концертов Национального филармонического оркестра

В Москве задержаны предполагаемые убийцы пианиста и организатора концертов Национального филармонического оркестра Никиты Куклина. Его тело было обнаружено с множественными гематомами в одной из московских квартир 31 августа.

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Как стало известно 5-tv.ru, это его близкие друзья. Предварительной причиной трагедии могла стать ревность, однако других подробностей пока нет. Также по некоторой информации, конфликт разгорелся во время распития спиртных напитков. Куклина долго избивали и возможно пытали.

Пока следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вполне возможно, что она позднее может быть переквалифицирована.

Никите Куклину было 33 года. Молодой человек получил образование в Московской консерватории имени Чайковского и Высшей школе музыки в Амстердаме. В Национальный филармонический оркестр он пришел работать в 2017 году.

«Владимир Спиваков и весь коллектив оркестра скорбят вместе с родными и близкими своего коллеги и выражают глубочайшие соболезнования его семье», — говорится в сообщении филармонического оркестра.

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