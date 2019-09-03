«Бабушка-старушка»: Пугачева пошутила о своем возрасте

Алла Пугачева в одном из своих интервью решила ответить хейтерам, считающим, что она должна отправиться на покой и покинуть отчественный шоу-бизнес. Юмористическое видео из архива опубликовали в фан-аккаунте Instagram дочери исполнительницы — Лизы Галкиной.
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!
«
Поклонники Аллы Борисовны тут же заступились за любимицу и высказали ей слова поддержки. Фанаты звезды уверены — она молода душой и способна свернуть горы. К тому же, Пугачевой еще предстоит вырастить двух прекрасных пятилетних деток: Лизу и Гарри Галкиных.
«Не обращайте внимания на завистников! Мы вас любим»;
«Ты не старая и не больная тебе еще растить деток!»
«Они хотят вас сломать, а вы прекрасны, вы не обижайтесь — сломайте их!» — написали фолловеры.
Алла Пугачева в этом году отпраздновала юбилей. Примадонне исполнилось 70 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Аллы Пугачевой в кокетливой позе привела в восторг поклонников.