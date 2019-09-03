Российская эстрада 90-х это важная веха в истории формирования современной музыки. Творчество некоторых звезд школьных дискотек того времени давно кануло в лету, а вот другие знаменитости продолжают оставаться «на плаву». 5-tv.ru выяснил, как изменились самые именитые исполнители прошлых десятилетий.

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Ирина Аллегрова

Facebook @irinaallegrova

В 1990 году певица ушла из группы «Электроклуб» и начала сольную карьеру. Первым хитом знаменитости стала песня, написанная Игорем Николаевым — «Странник». Уже в 1992 году исполнительница дает пять концертов за три дня в «Олимпийском». А в 1995 году выпускает диск с вечно популярными шлягерами «Императрица» и «Угонщица». 67-летняя звезда и сейчас собирает огромные концертные площадки с хитами, написанными в 90-х.

Кай Метов

Instagram @kay_metov, YouTube @KaiMetovOfficial

Певец Кай Метов — один из самых ярких символов «лихих 90-х». Хиты «Position № 2» и «Вспомни меня» сделали музыканта самым многотиражным музыкантом в постсоветской России. В настоящее время 54-летний исполнитель продолжает концертную деятельность и занимается бизнесом: до 2014 года он был директором ночного клуба, а сейчас увлекся производством современных уходовых косметических средств.

Певица Натали

Instagram @natali_star74

45-летняя Наталья Рудина приобрела широкую известность в 1997 году, исполнив песню «Ветер с моря дул». Этот хит вошел в пятерку наиболее популярных треков за год и стал визитной карточкой певицы. Сейчас Натали продолжает заниматься музыкой, однако не так активно, ведь времени на творчество практически не остается — звезда воспитывает трех сыновей.

Алла Пугачева

ТАСС /Малышев Николай, Instagram @alla_orfey

В 1997 году певица отправилась на «Евровидение» с песней «Примадонна», музыку и слова к которой написала сама. Изначально на конкурс должен был поехать Валерий Меладзе. Однако певец не смог представлять Россию на фестивале из-за болезни. Королева отечественной эстрады заняла тогда 15-е место. Сейчас Алла Борисовна продолжает выступления на сцене, однако гораздо больше времени исполнительница уделяет своей семье — супругу Максиму Галкину и пятилетним близняшкам Лизе и Гарри.

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