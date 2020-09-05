День святого Лупа-брусничника: что можно и нельзя делать 5 сентября

В четверг, 5 сентября, верующие чтят память мученика Лупа Солунского (Фессалоникийского), который жил в конце III — начале IV веков в городе Солуни в Греции и был верным соратником и последователем святого великомученика Димитрия Солунского. Сообщает Утро.ру.

Присутствуя при кончине своего друга, он намеренно запятнал свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Впоследствии именно эти священные атрибуты творили чудеса, исцеляя людей. Слава Лупа распространилась дальше местности, где он проживал, и тогда власти потребовали от него признания языческих идолов и отречения от христианской веры. В ответ он добровольно предал себя в руки нехристей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом.

А потому этот день лучше провести в покое и смирении, не рекомендуется проявлять настойчивость и предпринимать активные действия. Все должно пройти по заранее задуманному плану. Однако параллельно необходимо выстраивать схему будущих шагов на пути к достижению цели.

Сегодня благоприятный день для заключения брака и создания семьи — союз станет крепким и гармоничным. Родившиеся в этот день люди, как правило, проживают долгую и плодотворную жизнь, оставляя после себя ощутимый след. Среди них, например, Петр Чайковский, Айседора Дункан, Муслим Магомаев, Вольф Мессинг.

Традиции и обычаи в день Лупа-брусничника

Считается, что в этот день брусника вбирает в себя все полезные свойства, поэтому 5 сентября смело можно идти за ней в лес. В северных областях России в это время по обычаю начинались заморозки. Поэтому почетная миссия идти за ягодами доставалась женщинам и детям, а мужчины отправлялись в поля убирать лен и овес. После чего их дома ждали вкусности из брусники.

Что нужно делать 5 сентября в День святого Лупа Солунского

Сегодня рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не надо жаловаться на жизнь, обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время. Важно принимать все таким, как есть.

Что нельзя делать

Не стоит одалживать ни деньги, ни вещи. Иначе вместе с одалживаемым добром будут забраны покой и удача того, кто дает.

Сновидения: О сегодняшних снах лучше не рассказывать — они должны остаться в тайне.

Именины: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

В целом, сегодня важно провести в легком рабочем ритме, делая, хоть и рутинные, но важные дела.