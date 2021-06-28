В своей постоянной рубрике 5-tv.ru поделится с читателями лайфхаком, который значительно упростит жизнь после переезда в новую полупустую квартиру, когда до обустройства кухни еще очень далеко, а упорядочить хранение продуктов хочется уже сейчас.

Один из главных моментов в данном случае — хранение круп. Чтобы соорудить для них емкость, понадобятся всего лишь две пластиковые бутылки и нож. Поочередно отрежьте у бутылок их верхнюю часть, а в одной из них сделайте продольный разрез до дна. Готово! Можно пользоваться и уже засыпать в появившуюся емкость гречку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким образом освободить место на рабочем столе, не потратив при этом ни копейки.