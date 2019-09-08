Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, отмечается день Натальи-овсянницы и Павла-рябинника. На Руси с этим днем было связано большое количество традиций и примет — жители деревень заканчивали уборку овса и начинали подготовку к зиме.

Считалось хорошей приметой оставить в доме последний сноп овса — чтобы в жилище не проникли злые духи. Также хорошим оберегом считали крестик, сделанный на Павла-рябинника из двух веточек этого дерева. Рябиновый крест даже дарили молодым, которые играли свадьбу 8 сентября.

Все представительницы слабого пола в этот день молились святой Наталье — на Руси верили, что Овсянница поможет сохранить в семье счастье и любовь, а незамужним девушкам святая пошлет хорошего супруга. Девочек, которые рождались в этот день, обязательно называли Натальями.

Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир. Также категорически запрещалось ругаться, в особенности — употреблять матерные слова.

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