Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября

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Карина Бернтгольц
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На Руси в этот день заканчивали уборку овса и начинали подготовку к зиме.

Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября

Фото: © РИА Новости/ Виталий Тимкив

Во вторник, 8 сентября, отмечается день Натальи-овсянницы и Павла-рябинника. На Руси с этим днем было связано большое количество традиций и примет — жители деревень заканчивали уборку овса и начинали подготовку к зиме.

Что можно делать 8 сентября

Считалось хорошей приметой оставить в доме последний сноп овса — чтобы в жилище не проникли злые духи. Также хорошим оберегом считали крестик, сделанный на Павла-рябинника из двух веточек этого дерева. Рябиновый крест даже дарили молодым, которые играли свадьбу 8 сентября.

Все представительницы слабого пола в этот день молились святой Наталье — на Руси верили, что Овсянница поможет сохранить в семье счастье и любовь, а незамужним девушкам святая пошлет хорошего супруга. Девочек, которые рождались в этот день, обязательно называли Натальями.

Что нельзя делать 8 сентября

Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир. Также категорически запрещалось ругаться, в особенности — употреблять матерные слова.

Кроме того, 8 сентября нельзя отказывать в помощи нуждающимся и злиться на родственников.

Приметы 8 сентября

  • Услышишь пение овсянки — будешь счастливым.
  • Если назвать девочку Натальей, она будет счастлива всю жизнь.
  • Если утром холодно, зима рано наступит.
  • Много опят — бабьего лета не будет.

Именины 8 сентября

Сегодня День Ангела отмечают Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего ни в коем случае нельзя делать в день Агафона Огуменника.

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