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  4. «Павлуша!» Вдова Олега Табакова пресекла заигрывания 24-летнего сына с Чиповской

«Павлуша!» Вдова Олега Табакова пресекла заигрывания 24-летнего сына с Чиповской

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Несостоявшийся флирт с 32-летней актрисой произошел на глазах у публики.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Марина Зудина — вдова Олега Табакова — устыдила сына Павла за попытку пофлиртовать с актрисой Анной Чиповской. Неприятный эпизод произошел на театральных сборах, где находилось много знаменитых артистов. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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24-летний Павел Табаков на общем собрании труппы начал флиртовать с 32-летней Анной Чиповской. Заметив неприличное поведение сына, Марина Зудина позвала его к себе.

«Павлуша!» — воскликнула матушка.

Сын Олега Табакова очень смутился, покраснел и вынужден был покинуть пассию, проследовав к матери. Очевидцы инцидента между родительницей и ребенком утверждают — молодой человек сильно напомнил им вечно трясущуюся собачку тойтерьера, а его мама — жесткую дрессировщицу.

В театральной тусовке ходят слухи, что Марина Зудина негативно относится к Анне Чиповской. Причина нелюбви вдовы Олега Табакова к актрисе неизвестна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младший сын Табакова увидел в 46-летней британской актрисе идеальную женщину.

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