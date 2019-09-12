В Москве расследуют доведение до самоубийства студента МГУ

В Москве возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства 17-летнего студента Московского университета. Первокурсник факультета фундаментальной медицины погиб утром в среду, 11 сентября, под колесами поезда на станции метро «Университет».

Как стало известно 5-tv.ru, следователи выяснили, что неустановленное лицо угрожало молодому человеку и унижало его достоинство, что и могло послужить причиной трагедии. Кто сделал невыносимой жизнь студента, предстоит выяснить следствию.

Между тем очевидцы выложили в сеть фото с места происшествия. Сообщается, что движение поездов было остановлено примерно на 20 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной истории в Ульяновской области, где в частном доме была зарублена топором целая семья — трое взрослых и двое детей. В зверском убийстве подозревают 16-летнего подростка, который покончил с собой неподалеку от места преступления.