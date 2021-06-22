Полезный лайфхак, как сэкономить место в гардеробной

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Алиса Старжевская
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Для этого понадобятся лишь металлические «ушки» от жестяных банок.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Paul Mayall, 5-tv.ru

5-tv.ru продолжает рассказывать, как сэкономить пространство в доме. На этот раз речь пойдет о гардеробной. Чтобы на перекладину для одежды поместилось максимум вешалок, есть простой способ — вам понадобится «ушко» от жестяной банки из-под пива или газировки.

Как известно, у этой плоской детали — два отверстия. На крючок вешалки нужно надеть «ушко», а в нижнее отверстие — насадить другие «плечики».

Таким нехитрым способом можно не только сэкономить пространство для одежды, но и систематизировать ее, чтобы утром не мучиться перед выбором, опаздывая на работу. Ведь распределенные вертикально любимые рубашки, футболки, юбки визуально облегчат размышления над образом для грядущего дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как добыть огонь с помощью батарейки и фольги.

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