МВД инициировало уголовное преследование экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу

Генерал-майор внутренней службы, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по тылу Иван Абакумов оказался под следствием. Его подозревают в подделке документов. Уголовное дело по статье 327 УК РФ возбудило региональное управление Следственного комитета после того, как соответствующие материалы поступили из управления собственной безопасности МВД.

7 июня текущего года генерал, якобы, был экстренно госпитализирован после того, как врачи больницы в петербургском пригороде Тосно зафиксировали у него резкий подъем артериального давления. Согласно больничному листу, который высокопоставленный сотрудник МВД принес на работу позже, в стационаре он лежал до 28 июня. Выписка из больницы была по всем правилам заверена в ведомственном госпитале.

А между тем, по версии следствия, 10 июня Иван Абакумов отправился на автомобиле в Крым и вернулся в Петербург лишь 28 июня авиарейсом из Симферополя.

Изощренность правонарушения, в котором обвиняют генерала Абакумова, заключается в том, что плановый отпуск у него и так был оформлен с 7 по 28 июня. И поездка в Крым официально планировалась. Однако история с больничным позволяла не просто продлить отпуск, а отгулять его дважды. Так как по закону, проведенные в больнице отпускные дни, должны быть восстановлены.

Ущерб от аферы Абакумова сотрудники управления собственной безопасности оценивают в 150 тысяч рублей.