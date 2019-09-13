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  4. МВД инициировало уголовное преследование экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу

МВД инициировало уголовное преследование экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу

, 15:49 202

Генерал-майора Ивана Абакумова подозревают в подделке документов.

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Фото, видео: личная страница Ивана Абакумова в «Одноклассниках», 5-tv.ru

Генерал-майор внутренней службы, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по тылу Иван Абакумов оказался под следствием. Его подозревают в подделке документов. Уголовное дело по статье 327 УК РФ возбудило региональное управление Следственного комитета после того, как соответствующие материалы поступили из управления собственной безопасности МВД.

7 июня текущего года генерал, якобы, был экстренно госпитализирован после того, как врачи больницы в петербургском пригороде Тосно зафиксировали у него резкий подъем артериального давления. Согласно больничному листу, который высокопоставленный сотрудник МВД принес на работу позже, в стационаре он лежал до 28 июня. Выписка из больницы была по всем правилам заверена в ведомственном госпитале.

А между тем, по версии следствия, 10 июня Иван Абакумов отправился на автомобиле в Крым и вернулся в Петербург лишь 28 июня авиарейсом из Симферополя.

Изощренность правонарушения, в котором обвиняют генерала Абакумова, заключается в том, что плановый отпуск у него и так был оформлен с 7 по 28 июня. И поездка в Крым официально планировалась. Однако история с больничным позволяла не просто продлить отпуск, а отгулять его дважды. Так как по закону, проведенные в больнице отпускные дни, должны быть восстановлены. 

Ущерб от аферы Абакумова сотрудники управления собственной безопасности оценивают в 150 тысяч рублей.

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