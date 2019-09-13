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«Он пойдет в отставку»: Эксперт о шансах генерала Абакумова остаться на службе

, 22:17 Интервью 50

Зампредседателя профсоюза сотрудников МВД по Петербургу и Ленобласти Александр Михайлов прокомментировал уголовное преследование экс-замначальника главка.

Фото: личная страница Ивана Абакумова в «Одноклассниках»

Заместитель председателя профсоюза сотрудников МВД по Петербургу и Ленинградской области Александр Михайлов в интервью телеканалу «78» прокомментировал уголовное преследование бывшего замначальника городского главка, генерал-майора Ивана Абакумова.

«Он пойдет в отставку, на пенсию. Потому что его статья не особо тяжкая. Я думаю, в перспективе дело прекратят. Но из-за самого факта шансов остаться в органах внутренних дел у него нет», — отметил Александр Михайлов.

Эксперт отметил, что генерал Абакумов, дабы избежать подобной ситуации, вполне мог оформить официальный больничный, но понадеялся, что ему все сойдет с рук. Александр Михайлов добавил, что размер пенсии бывшего замначальника, скорее всего, останется прежним — он зависит от должности, звания и выслуги лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД инициировало уголовное преследование экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу.

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