«Он пойдет в отставку»: Эксперт о шансах генерала Абакумова остаться на службе

Заместитель председателя профсоюза сотрудников МВД по Петербургу и Ленинградской области Александр Михайлов в интервью телеканалу «78» прокомментировал уголовное преследование бывшего замначальника городского главка, генерал-майора Ивана Абакумова.

« Он пойдет в отставку, на пенсию. Потому что его статья не особо тяжкая. Я думаю, в перспективе дело прекратят. Но из-за самого факта шансов остаться в органах внутренних дел у него нет », — отметил Александр Михайлов.

Эксперт отметил, что генерал Абакумов, дабы избежать подобной ситуации, вполне мог оформить официальный больничный, но понадеялся, что ему все сойдет с рук. Александр Михайлов добавил, что размер пенсии бывшего замначальника, скорее всего, останется прежним — он зависит от должности, звания и выслуги лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД инициировало уголовное преследование экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу.