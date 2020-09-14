Что можно и нельзя делать 14 сентября в день Семена-летопроводца

В субботу, 14 сентября, начинается так называемое бабье лето. В этот день на Руси чтили память святого Симеона, который прожил праведную и долгую жизнь — по преданиям, Симеон дожил до 100 лет. Прославился святой созданием новой формы аскезы — столпничества.

Святого Симеона в народе называли Семеном-летопроводцем, поскольку в этот день начиналось так называемое бабье лето. На Семенов день предсказывали погоду на осень. Так, если день солнечный и сухой, то остальная осень будет дождливой и холодной.

По старому стилю в Семенов день начинался новый год, поэтому праздник традиционно связывали с обновлением и началом новой жизни. День считался благоприятным для свадеб и переездов — хорошей приметой это остается и сейчас. А вот отправляться в дальнюю дорогу 14 сентября категорически запрещено — поездки на Семенов день могут обернуться проблемами с деньгами и даже болезнями.

Настрого запрещалось в этот день подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги. Пылесосить в день Семена-летопроводца тоже не стоит. Не разрешалось также выбрасывать остатки со стола — их полагалось отдавать нуждающимся. Любые другие формы благотворительности тоже приветствовались.

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