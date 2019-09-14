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  4. Как по фамилии узнать происхождение своего рода — советы эксперта

Как по фамилии узнать происхождение своего рода — советы эксперта

, 11:21 Видео 226

Доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, с чего нужно начать при изучении собственной родословной.

Фото: YouTube / Алексей Плужников

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью «Российской газете» рассказал, как по фамилии изучить происхождение своего рода.

По словам специалиста, каждая фамилия имеет свою уникальную историю, которую можно детально изучить, если всерьез заняться этим вопросом. Для этого, прежде всего, необходимо расспросить своих старших родственников, а после отправиться в архивы, отметил эксперт.

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Не исключено, что в процессе изучения собственной родословной придется искать информацию в фондах различных городов и стран, если корни уходят за границу. Для помощи в этом вопросе можно обратиться в специальные родословные общества, которые помогут с выбором в методике исследования, посоветовал ученый.

Мосин также предупредил, что изучение истории своей фамилии требует кропотливой работы: зачастую приходится сталкиваться с документами, которые сложно расшифровать из-за старины. Однако если переложить исследование на плечи так называемых специалистов, существует риск нарваться на мошенников, зарабатывающих на составлении «липовых» родословных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медик из Уфы составил рекордную родословную. 

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