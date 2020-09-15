Не капризничать и помогать людям: что важно сделать 15 сентября в день Мамонтия

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Светлана Шевченко
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Мамонтий Овчарник является покровителем овец и коз. Также в этот день отмечается День памяти князя Олега.

Не капризничать и помогать людям: что важно сделать 15 сентября в день Мамонтия

Фото: www.globallookpress.com © H.T. Manfred Zimmermann

Православная церковь 15 сентября чтит память мученика Мамонтия. Также его называли Мамонтием Овчинником или Овчарником и считали покровителем овец и коз. Когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы. Он доил их, а из молока делал сыр и раздавал бедным.

Родители Мамонтия были благочестивыми и знатными христианами. За открытое вероисповедание их арестовали. Мальчика забрала к себе богатая вдова и воспитала его убежденным христианином. Вскоре и на него начались гонения за веру.

Мамонтий поселился в пустыне и проводил дни в постах и молитвах. Он наставлял на путь истинный всех, кто приходил к нему, за что и был подвергнут мучительной казни.

По новому стилю 15 сентября чтят память и князя Олега. Во время правления он объединил славянские племена в единое государство — Киевскую Русь. Смерть князю Олегу предсказали чудские волхвы от гибели верного коня. Так и свершилось.

Что нельзя делать 15 сентября

В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи. Если родные или друзья попросят помочь, то стоит сделать это. Также 15 сентября не стоит бездельничать. Нужно провести день как можно более продуктивно, чтобы привлечь удачу. Нельзя в День Мамонтия ныть и жаловаться. Следует настроиться на хорошее и отогнать от себя негативные мысли. От жалоб и капризов вам будет только хуже.

Что можно делать 15 сентября

В этот день принято наряжаться и ходить к друзьям и близким в гости. На праздник употребляют молочные продукты — сыр или творог. Также этот день отлично подходит для того, чтобы копать картошку на даче.

Народные приметы

  • Если день ясный, осень теплая будет.
  • Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
  • Дождь — к сухой осени.
  • Низкие облака — к непогоде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нельзя делать в Семенов день.

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