Не капризничать и помогать людям: что важно сделать 15 сентября в день Мамонтия
Мамонтий Овчарник является покровителем овец и коз. Также в этот день отмечается День памяти князя Олега.
Фото: www.globallookpress.com © H.T. Manfred Zimmermann
Православная церковь 15 сентября чтит память мученика Мамонтия. Также его называли Мамонтием Овчинником или Овчарником и считали покровителем овец и коз. Когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы. Он доил их, а из молока делал сыр и раздавал бедным.
Родители Мамонтия были благочестивыми и знатными христианами. За открытое вероисповедание их арестовали. Мальчика забрала к себе богатая вдова и воспитала его убежденным христианином. Вскоре и на него начались гонения за веру.
Мамонтий поселился в пустыне и проводил дни в постах и молитвах. Он наставлял на путь истинный всех, кто приходил к нему, за что и был подвергнут мучительной казни.
По новому стилю 15 сентября чтят память и князя Олега. Во время правления он объединил славянские племена в единое государство — Киевскую Русь. Смерть князю Олегу предсказали чудские волхвы от гибели верного коня. Так и свершилось.
Что нельзя делать 15 сентября
В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи. Если родные или друзья попросят помочь, то стоит сделать это. Также 15 сентября не стоит бездельничать. Нужно провести день как можно более продуктивно, чтобы привлечь удачу. Нельзя в День Мамонтия ныть и жаловаться. Следует настроиться на хорошее и отогнать от себя негативные мысли. От жалоб и капризов вам будет только хуже.
Что можно делать 15 сентября
В этот день принято наряжаться и ходить к друзьям и близким в гости. На праздник употребляют молочные продукты — сыр или творог. Также этот день отлично подходит для того, чтобы копать картошку на даче.
Народные приметы
- Если день ясный, осень теплая будет.
- Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
- Дождь — к сухой осени.
- Низкие облака — к непогоде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нельзя делать в Семенов день.
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