Что можно и нельзя делать в воскресенье, 15 сентября, в День Мамонтия

Православная церковь в воскресенье, 15 сентября, чтит память мученика Мамонтия. Также его называли Мамонтием Овчинником или Овчарником и считали покровителем овец и коз. Когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы. Он доил их, а из молока делал сыр и раздавал бедным.

Родители Мамонтия были благочестивыми и знатными христианами. За открытое вероисповедание их арестовали. Мальчика забрала к себе богатая вдова и воспитала его убежденным христианином. Вскоре и на него начались гонения за веру.

Мамонтий поселился в пустыне и проводил дни в постах и молитвах. Он наставлял на путь истинный всех, кто приходил к нему, за что и был подвергнут мучительной казни.

По новому стилю 15 сентября чтят память и князя Олега. Во время правления он объединил славянские племена в единое государство — Киевскую Русь. Смерть князю Олегу предсказали чудские волхвы от гибели верного коня. Так и свершилось.

Что нельзя делать 15 сентября

В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи. Если родные или друзья попросят помочь, то стоит сделать это. Также 15 сентября не стоит бездельничать. Нужно провести день как можно более продуктивно, чтобы привлечь удачу. Нельзя в День Мамонтия ныть и жаловаться. Следует настроиться на хорошее и отогнать от себя негативные мысли. От жалоб и капризов вам будет только хуже.

Что можно делать 15 сентября

В этот день принято наряжаться и ходить к друзьям и близким в гости. На праздник употребляют молочные продукты — сыр или творог. Также этот день отлично подходит для того, чтобы копать картошку на даче.

Народные приметы

Если день ясный, осень теплая будет.

Если закат красного цвета, скоро будет мороз.

Дождь — к сухой осени.

Низкие облака — к непогоде.

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