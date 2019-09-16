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Пожару, в котором погибли две семьи с детьми, предшествовало застолье

, 1:49 Эксклюзивное фото 100

Трагедия, которая унесла жизни восьмерых человек, произошла в Красноярске вечером 15 сентября.

Фото: 5-tv.ru

При пожаре, который произошел в одной из квартир в пятиэтажном доме в Красноярске 15 сентября, погибли восемь человек — среди них — четверо детей и четверо взрослых. Как стало известно 5-tv.ru, трагедии предшествовало застолье. В этот вечер соседи жаловались на шум и крики, которые доносились из-за двери.

Также известно, что хозяева трехкомнатной квартиры нередко устраивали шумные вечеринки. В тот роковой вечер к ним в гости пришла семья с детьми. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

В настоящий момент сотрудники МВД проводят проверку по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после ликвидации пожара в квартире, спасатели обнаружили тела восьмерых человек без признаков жизни.

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