Лайфхак: Как выбрать джинсы без примерки — видео

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Алиса Старжевская
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Простой способ поможет подобрать брюки без долгого ожидания в очереди к примерочной.

Фото, видео: ТАСС / Yay, 5-tv.ru

В современных реалиях не многим нравится тратить несколько часов на поход по магазинам в огромных ТЦ. К тому же, бывает так, что очереди к примерочным кабинкам в популярных бутиках поражают количеством людей, желающих приодеться любой ценой. Любителям экспресс-шопинга и ценителям времени 5-tv.ru расскажет, как купить подходящие джинсы без примерки.

Итак, вы хотите приобрести джинсы, которые явно подходят вам по длине. Однако вы не уверены, что они придутся вам в пору в талии.

Для того, чтобы это выяснить, возьмите джинсы и оберните их вокруг шеи. Если у горла штаны не сходятся, значит в талии они вам маловаты. А если верх брюк сошелся — не раздумывая, оформляйте покупку — джинсы вам в самый раз!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вставить шнурок в капюшон толстовки.

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