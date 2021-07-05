Лайфхак: Как выбрать джинсы без примерки — видео
Простой способ поможет подобрать брюки без долгого ожидания в очереди к примерочной.
Фото, видео: ТАСС / Yay, 5-tv.ru
В современных реалиях не многим нравится тратить несколько часов на поход по магазинам в огромных ТЦ. К тому же, бывает так, что очереди к примерочным кабинкам в популярных бутиках поражают количеством людей, желающих приодеться любой ценой. Любителям экспресс-шопинга и ценителям времени 5-tv.ru расскажет, как купить подходящие джинсы без примерки.
Итак, вы хотите приобрести джинсы, которые явно подходят вам по длине. Однако вы не уверены, что они придутся вам в пору в талии.
Для того, чтобы это выяснить, возьмите джинсы и оберните их вокруг шеи. Если у горла штаны не сходятся, значит в талии они вам маловаты. А если верх брюк сошелся — не раздумывая, оформляйте покупку — джинсы вам в самый раз!
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