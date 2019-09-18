День Захария и Елизаветы: Что категорически нельзя делать 18 сентября

Православная церковь в среду, 18 сентября, чтит память святых Захария и Елизаветы — родителей Иоанна Крестителя. Согласно преданию, Елизавета и Захарий долго не могли зачать ребенка, однако однажды старцу явился ангел, который поведал, что у пары скоро появится сын и ему нужно дать имя Иоанн. Захарий не поверил пророчеству и за это решился дара речи. Вновь заговорить он смог только после рождения ребенка.

Несмотря на то, что старец не верил предсказателям, его супруга Елизавета сама предрекла Марии рождение Иисуса.

Что можно делать 18 сентября

Согласно народным приметам, в День памяти святых Захария и Елизаветы принято гадать. Считалось, что все предсказания, полученные 18 сентября, непременно сбудутся.

Также на праздник крестьяне часто выгоняли из домов нечистую силу березовыми вениками. Некоторые при совершении обряда даже читали особые заклинания.

Те, кто не верил, что в доме обитают злые духи, часто ходили в баню и старались очистить свои мысли от всего дурного.

Что нельзя делать 18 сентября

В День памяти святых Захария и Елизаветы строго запрещено ходить в грязной одежде. Считается, что на праздник обязательно нужно смыть с себя все грехи — для этого нужно помыться и обязательно выбрать для выхода чистый наряд.

Строго запрещено 18 сентября ссориться с близкими. Любые конфликты в этот день могут негативно повлиять на судьбу и стать причиной разлада в семье.

Несмотря на то, что на праздник наводили в доме чистоту, сильно утруждать себя было нельзя. Все домашние хлопоты лучше отложить и отдохнуть в кругу семьи.

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