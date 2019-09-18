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Как выбрать белое вино — советы Роскачества

, 12:12 Видео 36

Дорого — не значит высококлассно, предупреждают эксперты.

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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, Копытин Георгий; www.globallookpress.com / Daniel Karmann, Per Karlsson Â© info@bkwine.com, Martin Siepmann

Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору белого вина, сообщают «Известия». Российские любители этого напитка в выборе страны-производителя неизменно отдают предпочтение Италии. Однако отечественные вина с каждым годом приобретают своих ценителей.

Последним эксперты советуют выбирать продукт из винограда, выращенного в России. Такие напитки должны иметь на бутылке отметку ЗГУ — «вино защищенного географического указания» — как правило, Крым или Кубань. Без этой фразы обозначения «крымское» или «кубанское» на этикетке — обман и маркетинговая уловка.

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Вне зависимости от места производства вина оцените его стоимость. «Белое» дешевле 250 рублей лучше не покупать. Но и ощутимая цена не гарантирует высокий класс напитка. По данным прошлогоднего исследования Роскачества, вина от тысячи рублей иногда уступают во вкусовых свойствах более дешевым образцам.

Хотите именно вино, а не винный напиток — тогда его нужно брать в стеклянной бутылке. В магазине также рекомендуется обратить внимание на то, где стоит вино. Бутылки необходимо держать в стороне от прямого солнечного света и яркого света близко расположенной подсветки. «Загар» для белого вина отнюдь не полезен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскачество обновило рейтинг смартфонов. Верхние строчки списка пополнились новыми моделями.

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