Блины без преувеличения любят большинство наших соотечественников, ведь подкрепиться ими можно хоть на завтрак, хоть на обед, хоть на ужин. Мало кто задумывается, что это одно из древнейших кулинарных изделий русской кухни, упоминания о котором датируются еще IX веком.

Многие готовят блины не только на Масленицу, а балуют себя этим лакомством круглый год — для опытных хозяек это не составляет труда.

Но стоит признать, что процесс приготовления теста — довольно емкий, а потом важно еще сконцентрироваться на аккуратном выливании массы на сковороду при помощи поварешки.

Однако есть элементарный способ, как придать будущему блину правильную форму. Для этого всего лишь понадобится бутылка из-под кетчупа. При помощи воронки в нее необходимо вылить взбитую массу, разогреть сковороду и через дозатор легко контролировать, какого размера, толщины и формы станет блин.

Ранее 5-tv.ru показывал, как почистить чеснок за несколько секунд.