Предпразденство Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 20 сентября

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Светлана Шевченко
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Матери Девы Марии — Анне — явился ангел и сообщил о том, что скоро у них в семье появится ребенок.

Предпразденство Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 20 сентября

Фото: sib-catholic.ru

В пятницу, 20 сентября, православные верующие отмечают одну из самых знаменательных дат — Предпразденство Рождества Пресвятой Богородицы. Согласно верованию, родители Девы Марии — Анна и Иоаким — были бездетны до преклонного возраста.

В то время в народе существовало поверье, что дети — это знак Божьего благословения родителей. Семей, которые долго не могли завести наследников, сторонились. Анне и Иоакиму даже запретили посещать храм, поскольку приняли их бездетность за своеобразную стигмату. В этот день Анне явился ангел и сообщил о том, что скоро у них в семье появится ребенок — таким образом родители Пресвятой Богородицы не только смогли продолжить свой род, но и развеяли стереотип, порочивший репутацию многих благочестивых верующих.

Также в этот день вспоминают преподобного Луку Глубокореченского и мученика Созонта, парнишку-пастушка из Киликии, который жил еще в конце III века.

Что можно делать 20 сентября

В день Предпразденства немаловажно сходить в церковь и помолиться святым Анне и Иоакиму. 20 сентября также чтили память святого Луки — благодаря созвучию имени с «луком», день стали считать знаковым для урожая этого овоща. Только в этот день начинали есть лук нового урожая — считалось, что он сгниет или засохнет зимой, если съесть его раньше.

Что нельзя делать 20 сентября

Категорически запрещалось в день Предпразденства Рождества Пресвятой Богородицы дарить кукол девочкам — считалось, что тогда они в будущем станут бесплодными. Плохим считается день для сватовства и заключения браков. Кроме того, 20 сентября нельзя даже на несколько секунд ставить на стол обувь — это плохая примета, сулящая появление в доме самоубийцы.

Приметы 20 сентября

  • Если шишки на хвойных деревьях растут низко — зима придет скоро и будет морозной
  • Чешуйки шишек на елках смыкаются — к скорой затяжной непогоде.

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