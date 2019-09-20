Японские ученые назвали главный признак долголетия

Ученые рассказали, что поможет достичь долголетия. Энергичная ходьба в возрасте 70 лет увеличивает шансы дожить до 80 лет практически на 100%, передает «Российская газета» со ссылкой на исследование японских геронтологов. Доклад был представлен в Москве на конференции «Курс на здоровое долголетие в России».

Как сообщают исследователи, ходить необходимо со скоростью не менее 5,4 километра в час. Если человек в возрасте 70 лет передвигается медленнее, то шансы дожить до 80 составляют около 15-35%.

«Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет», —отметил президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Согласно наблюдениям, которые проводили специалисты, скорость ходьбы японцев с 1997 года увеличилась на 5-10%. Хидэнори Арай отметил, что физическое состояние людей в возрасте 70 лет улучшается.

«Старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин», —добавил Арай.

Ранее британцы назвали простейший способ продлить жизнь. Медики объединили исследования 36 тысяч человек старше 40 лет и пришли к ошеломительному выводу.