Генерал с поддельным больничным оказался владельцем яхты и элитной недвижимости

История опального петербургского генерала Ивана Абакумова, похоже, только начинает набирать обороты. Высокопоставленный сотрудник МВД, которого обвинили, казалось бы, в мелком преступлении, на самом деле может быть замешан в гораздо более масштабных схемах.

По крайней мере на это указывают результаты расследования, которое провел наш корреспондент. Ведь, как выяснилось, Абакумов на свою скромную зарплату умудрился купить яхту почти за миллион евро, несколько квартир и загородных коттеджей. Так откуда деньги? Расскажет Александр Савенко.

У генерал-майора Абакумова звездная болезнь. То ли от внимания журналистов, то ли звезды на погонах стали невыносимо тяжелые.



Как и раньше Ивана Васильевича не остановить, во всех смыслах. Он бежит к своему внедорожнику, хлопает дверью на камеру. И так на протяжении нескольких дней. Пообщаться удалось лишь однажды — и нам хватило.

Итак. Бывшего начальника тыла полицейского главка Петербурга родина отблагодарила яхтой за 800 тысяч евро, квартирой в центре площадью в четверть миллиона квадратных метров, еще несколько подобных жилищ, люксовым внедорожником, дачей и другой очень нужной землей.

Экспедиционная яхта NorthSilver — в коммерческих буклетах так и говорят — для тех, кому нужно все от жизни, потому что в ней есть все. Мы встретились менеджером компании-производителя яхт, чтобы нам показали генеральский гальюн и не только.

«Здесь не только можно, здесь и нужно посмотреть, что находится в нашей лодке. Лодку делали всю сами. Здесь в принципе есть все необходимое для жизни», — рассказывает менеджер компании по производству яхт Андрей Бордачев.

Просторные каюты, душ, водопровод, плитка, а еще телевизоры, винный шкаф, столы — в общем дорого и богато. Но, не это главное.

«Это лодка для путешествий. Вы можете дойти до Аландских островов, там очень красиво. Можно попутешествовать по Балтийскому морю, можно уйти в сторону Черного моря в тот же самый отпуск. В Крым, например, только на своей лодке», — поясняет Бордачев.

Вот фото — снимок с причала полиции. Конец прошлого года. Номер яхты — любимое число Абакумова. Четверка везде с ним, даже на неправильно припаркованном Gelandewagen, который некогда ему также принадлежал.

За штурвалом этого корабля ты чувствуешь себя не капитаном, а, как минимум, генерал-майором. Только представьте, стоимость этой лодки — 70 миллионов рублей. А на ее содержание в год уходит до 10% от стоимости — это семь миллионов.

Это одно из прекраснейших мест России — берег Ладожского озера. Здесь в глухих лесах затерялась генеральская дача. Несколько гектаров отборной ленинградской земли украшают два пруда, два гостевых домика, внедорожник — охотиться, двухэтажное здание, кажется, для персонала, хозпостройки с гаражом и хранилищем. Ну и само собой — хозяйский деревянный коттедж. О том, чье жилье, местных вроде как предупредили — лучше не говорить.

Вот и квартира в центре Санкт-Петербурга. Кажется, восемь комнат — верхний этаж. Такая же в объявлении продается примерно за миллион долларов США.

Ну и, конечно, черный дорогой внедорожник. Такой стоит до пяти миллионов рублей. А это, если верить декларации, средний доход семьи генерала за год.

Откуда богатства? Объясняем, кто такой, как говорят, заместитель по тылу полицейского главка. По своему положению Иван Васильевич скажем прямо, как царь. Сидел на казне ленинградского МВД. Все тендеры, все госконтракты — только через него. Тут и заказы на яхты и катера; автомобили и крупногабаритную технику; капремонт и строительство недвижимости, распределение жилья сотрудникам. А еще бухгалтерия, информационные системы, в общем все то, что стоит огромных денег. И так царь Иван Васильевич правил долгие годы. Пока не свергли с престола.

Руководитель местного профсоюза полиции Александр Михайлов рассуждает: возможно, Иван Васильевич не первый кто изменяет профессии.

«Скандалов же было много. С бухгалетрами… один бухгалтер в хищении был замечен. А так это в подчинении тылового блока, ну вот, претензии прежде всего к руководству», — говорит Михайлов.

В полицейских кругах поговаривают — не было должных ревизий, потому генерал Абакумов мог чувствовать себя так спокойно. Но не сейчас, когда им заинтересовались следственные органы.

Здесь рождается счастье. Похоже, каждый это трактует по своему. Например, генерал Абакумов, прописанный в Петербурге, обратился сюда, в тосненскую межрайонную клиническую больницу, наверное, чтобы стать немножко счастливей, как минимум на 21 день дополнительного отпуска.

Управление собственной безопасности выяснило, когда Иван Абакумов должен был находиться на стационарном лечении в больнице — в это время генерал рассекал на мотобайке по Крыму. 21 день числился в кардиологии, но работники отделения его не помнят. Персонал подтверждает — следователи приходили, общались.

Все быстро выяснилось. От врачей генерал получил заведомо ложную справку о лечении в стационаре. Ее он успешно передал в управление кадров, чтобы продлить себе отпуск. Но был замечен. И теперь из-за жажды путешествий на яхте страдают медики.

«На ваши прямые вопросы я могу ответить следующим образом — все необходимые письменные заявления я дал соответствующим органам», — говорит заместитель главного врач Тосненской межрайонной клинической больницы Федор Караев

Почему-то весьма предсказуемым оказалось решение прокуратуры отменить постановление о возбуждении уголовного дела. Иван Васильевич, конечно, доволен, но в некоторых, например, коммерческих МРЭО Петербурга сейчас очень занервничали. О связях с автокомпаниями мы тоже хотели поговорить с генералом — не вышло. На телефон он не отвечает, двери закрыты, хотя свет горит.

Шпалерная 34 — некогда жилой дом императорского двора. В ночных огнях выглядит особенно завораживающе. Но главное — это месторасположение. Квартира генерала находится всего в стоне метров от Главка.

Вероятно, тяжело с этой звездной болезнью генералу проходить мимо Главка. Потому — все чаще он ездит на своем дорогом внедорожнике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД инициировало уголовное преследование экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу.