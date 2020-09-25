Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 25 сентября
25 сентября — последний день праздника Рождества Пресвятой Богородицы посвящен воспоминанию о рождении Богородицы.
Фото: Pravoslavie.ru
25 сентября в православии отмечается конец празднования Рождества Пресвятой Богородицы. В честь этого верующие вспоминают притчу о появлении на свет Девы Марии.
Долгое время родители Марии — благочестивые Анна и Иоаким — не могли зачать ребенка. Из-за людской молвы о том, что это проклятье, и отказа первосвященника в приношении они не могли посещать храм. Уже в старости Анне явился Ангел и сказал, что семья получила Божье благословение. Когда долгожданный ребенок появился на свет, Анна и Иоаким дали обет, что девочка посвятит себя служению Богу. Впоследствии, Дева Мария стала матерью Христа и до сих пор являет собой символ веры и человечности. Днем отдания называется последний день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. В ее честь проходят службы, а прихожане посвящают ей молитвы и песнопения.
Что нужно делать в день отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября
В последний день праздника принято делать то же, что и в сам праздник. По возможности следует избегать тяжелой работы и творить добрые дела во славу Божию. 25 сентября следует уделить время вере внутри себя и понять, насколько она настоящая и чистая.
Что нельзя делать в день отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября
25 сентября нельзя творить зло и предаваться скверным мыслям, так как Пресвятая Дева Мария олицетворяет собой доброту и искренние намерения. Нельзя обходить стороной малоимущих, бедных и обездоленных. Помощь людям в эти дни обязательно будет отмечена свыше.
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