Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 25 сентября

|
Карина Бернтгольц
11 408

25 сентября — последний день праздника Рождества Пресвятой Богородицы посвящен воспоминанию о рождении Богородицы.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 25 сентября

Фото: Pravoslavie.ru

25 сентября в православии отмечается конец празднования Рождества Пресвятой Богородицы. В честь этого верующие вспоминают притчу о появлении на свет Девы Марии.

Долгое время родители Марии — благочестивые Анна и Иоаким — не могли зачать ребенка. Из-за людской молвы о том, что это проклятье, и отказа первосвященника в приношении они не могли посещать храм. Уже в старости Анне явился Ангел и сказал, что семья получила Божье благословение. Когда долгожданный ребенок появился на свет, Анна и Иоаким дали обет, что девочка посвятит себя служению Богу. Впоследствии, Дева Мария стала матерью Христа и до сих пор являет собой символ веры и человечности. Днем отдания называется последний день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. В ее честь проходят службы, а прихожане посвящают ей молитвы и песнопения.

Что нужно делать в день отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября

В последний день праздника принято делать то же, что и в сам праздник. По возможности следует избегать тяжелой работы и творить добрые дела во славу Божию. 25 сентября следует уделить время вере внутри себя и понять, насколько она настоящая и чистая.

Что нельзя делать в день отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября

25 сентября нельзя творить зло и предаваться скверным мыслям, так как Пресвятая Дева Мария олицетворяет собой доброту и искренние намерения. Нельзя обходить стороной малоимущих, бедных и обездоленных. Помощь людям в эти дни обязательно будет отмечена свыше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно сбылось.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса
2:15
Сигнал о помощи? Бритни Спирс оставила «тайное послание» подписчикам — фото
1:58
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 25 сентября
1:55
Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве нижегородской школьницы
1:36
Расторгнувшая свадьбу Азиза хочет пустить платье за 11 миллионов на покрывала
1:29
В Уфе задержали напавших на игрока НХЛ, который позднее скончался

Сейчас читают

Владимир Конкин не открыл ночью дверь человеку с вестью о смерти дочери
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок