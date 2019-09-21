Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября

В пятницу, 21 сентября традиционно православные верующие отмечают великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Дева Мария родилась в городе Назарете в семье двух бездетных пожилых супругов — Анны и Иоакима. Господь даровал им ребенка за искренние молитвы и праведное служение ему. Новость о рождении младенца христианам сообщил сам архангел Гавриил.

Что можно делать 21 сентября

В Рождество Пресвятой Богородицы с особым вниманием относятся к матерям семейства — оказывают им всяческие почести и помогают в делах насущных.

По традиции, 21 сентября в дом к молодоженам приходили многочисленные родственники и друзья. Недавние жених и невеста обязаны были поставить на стол изысканные блюда и всячески угождать гостям. Особенное внимание они уделяли бабушкам и мамам, а женщины во время празднества давали наставления молодой супружеской паре и учили их «уму-разуму».

Супруги, которые женаты уже длительное время, в великий праздник могут на несколько дней отправить детей к бабушкам и дедушкам. Это поможет установить более крепкие и тесные связи в большой семье.

Что нельзя делать 21 сентября

В этот праздничный день ни в коем случае нельзя ссориться и браниться с близкими родственниками. Также запрещено отказывать кому-либо в помощи — рискуете сами остаться без поддержки в будущем.

Также 21 сентября не рекомендуется выполнять любую тяжелую работу по дому: убирать, мыть полы, жечь мусор, собирать листья во дворе и другое.

Женщинам в этот день категорически не рекомендуется брать в руки нож или ножницы. Запрет распространяется и на иголки — прекрасной половине человечества нельзя заниматься каким-либо рукоделием — шить или вышивать.

Приметы 21 сентября

Если в этот день пойдет дождь — осадки будут продолжаться всю осень;

Ярко-красный рассвет — к ливням и сильному ветру;

Птицы летят на юг слишком низко — к заморозкам;

Иней на траве — к резкому ухудшению погоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о предпраздновании Рождества Пресвятой Богородицы.